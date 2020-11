Union Berlin: Die glorreichen Sieben machen Union so gefährlich

Berlin. Die Erkenntnis kam vielleicht ausgerechnet beim bislang letzten Gastspiel von Union Berlin bei der TSG Hoffenheim. In jedem Fall begleitete sie die Profis des Berliner Fußball-Bundesligisten durch die komplette Vorbereitung, quasi als ein Baustein für die wichtige Weiterentwicklung. Ein Baustein, der zum Abschluss des Spieltags am Montagabend (20.30 Uhr, DAZN) in Sinsheim gegen die TSG erneut zum Tragen kommen soll.

Es gab kaum einen Spieler aus dem Kader von Trainer Urs Fischer, der in den Wochen vor der Saison nicht zu verstehen gab, dass man zum Ende der Premierensaison erkannt habe: Die Spielweise der Köpenicker ist ausgelesen, Union stellt den Gegner nicht mehr derart vor Probleme, wie man es noch in den ersten zwei Dritteln der Spielzeit 2019/20 getan hatte.

Die eindimensionale Art, wenngleich über Monate wirklich erfolgreich, hatte ausgedient. Mehr Flexibilität sollte ins eigene Spiel. Die Variante, mit einem langen Ball auf den einzigen Stürmer, seinerzeit Sebastian Andersson (inzwischen 1. FC Köln), sollte zwar im Repertoire verbleiben, jedoch nicht permanent gebraucht werden.

Union Berlin ist weniger ausrechenbar

Union, so der Plan, wollte und musste weniger ausrechenbar werden. Nur so lässt sich auch das zweite Jahr in der Bundesliga überstehen. Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass die Köpenicker auf dem richtigen Weg sind. Nur das Auftaktspiel gegen den FC Augsburg ging verloren (1:3), verdient verloren. Danach folgten vier Partien ohne Niederlage.

Wer über weniger Ausrechenbarkeit spricht, kommt erneut am Namen Andersson nicht vorbei. Zwölf Tore erzielte der schwedische Nationalspieler, damit war er natürlich Unions bester Torschütze. Nahm man Andersson aus dem Spiel, war auch Unions Torgefahr um ein gehöriges Maß eingeschränkt. Das hat sich in dieser Saison ein wenig geändert, wie ein Blick in die Statistik zeigt.

Acht Treffer hat Union in den bisherigen fünf Bundesliga-Partien erzielt – von sieben unterschiedlichen Torschützen. Zum Vergleich: Zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison waren es fünf Tore und zwei Schützen, Andersson (drei) und Marius Bülter (zwei).

Defensivspieler von Union Berlin zeigen Torgefahr

Dass aktuell mit Marvin Friedrich ein Abwehrspieler bester Torschütze ist, passt da ins Bild. Der Innenverteidiger hatte sich ohnehin vorgenommen, in dieser Saison mehr als zwei Tore zu erzielen. Mit seinen Treffern gegen Mainz (4:0) und auf Schalke (1:1) hat er zumindest diese Marke schon mal eingestellt. Zugleich hat er die Rolle als Flankenverwerter von Andersson übernommen. Die beiden Tore des 1,92-Meter-Mannes entsprangen Vorlagen von Kapitän Christopher Trimmel.

Doch auch seine Teamkollegen haben gezeigt, dass sie einen Schritt nach vorn machen wollen, im wahrsten Sinn des Wortes. Robert Andrich beispielsweise hatte angekündigt, spielerisch noch mehr auf die Mannschaft einwirken zu wollen. Mehr spielerische Qualität bedeutet auch mehr Präsenz in der Hälfte des Gegners und damit auch vor dessen Strafraum.

Und dass der defensive Mittelfeldspieler aus der Distanz gefährlich werden kann, hat er schon in seinem ersten Bundesliga-Jahr hinlänglich bewiesen. Sein Tor gegen Freiburg (1:1) aus 20 Metern war – wenn auch noch leicht abgefälscht – ein Beleg dafür.

Union Berlin mit treffsicherem Offensiv-Quartett

Mit Nico Schlotterbeck reiht sich ein weiterer Defensivspieler in Unions Torjägerliste ein. Sein Kopfball sicherte den späten ersten Punktgewinn in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach (1:1). Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals sicherte sein Scherenschlag das späte Weiterkommen gegen den Karlsruher SC (1:0 n. Verl.).

Dass er voraussichtlich nun in Hoffenheim noch nicht einsatzbereit sein wird, und wenn dann wohl nicht über die vollen 90 Minuten, nimmt Union dennoch nicht die Torgefahr. Zumal Trainer Fischer optimistisch ist, was die Rückkehr des Linksfußes betrifft: „Er konnte Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und ist auf dem Weg zurück.“ Spätestens im kommenden Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (Freitag, 20.30 Uhr, Alte Försterei) wird Schlotterbeck zurückerwartet.

Fast schon erwartet, zumindest aber erhofft, wurden die Treffer, die das Offensiv-Quartett bislang beisteuern konnte. Bülter, in der vergangenen Spielzeit mit sieben Toren Unions zweitbester Schütze, erzielte Unions ersten Saisontreffer gegen Augsburg (1:3). Und Max Kruse, Marcus Ingvartsen sowie Joel Pohjanpalo zeigten gegen wenngleich auch schwache Mainzer ihren Torriecher. Mit dieser Flexibilität vor des Gegners Tor kann auch in Hoffenheim etwas Zählbares für die Köpenicker herausspringen.

