Union Berlin macht’s mit vereinten Kräften

Berlin. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen dieser Tage. Auf den Fußball-Plätzen, Handball-Feldern und Basketball-Courts dieses Landes wird lamentiert. Darüber, dass die Abstimmung nicht passt. Dass die Rädchen noch nicht ineinanderlaufen. Dass die Mannschaft noch nicht das ist, was sie sein soll. Eine Mannschaft, bei der der eine weiß, was der andere tut.

Auf eine Begründung hat man sich schnell geeinigt: Die Integration der neuen Spieler. Sie stockt, wird durch Länderspielreisen, Verletzungen oder den engen Spielplan erschwert. Beim 1. FC Union kann man darüber wohl nur müde lächeln. Denn der Fußball-Bundesligist aus Köpenick wird definitiv kein Teil der Selbsthilfegruppe Selbstfindung.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat sich beim 1:1 am Sonntagabend auf Schalke als genau das präsentiert. Als ein Kollektiv, das sich mit vereinten Kräften einen Punkt erkämpfen konnte. Und am Ende sogar enttäuscht sein musste, dass es nicht zwei mehr waren. „Wir waren die bessere Mannschaft“, stellte Marvin Friedrich fest, der das 1:0 erzielte und gerade Unions bester Torschütze (zwei Treffer) ist.

Unions Berlins Trimmel ist einer der besten Vorbereiter

Dass der Innenverteidiger das erlösende Führungstor köpfen konnte, war zwei Dingen zu verdanken. Seinem Kapitän Christopher Trimmel, der die Flanke punktgenau in den Strafraum lenkte. Und der Tatsache, dass die Teamkollegen voneinander wissen, was der andere plant. Trimmels Vorlagen, die schon in der vergangenen Saison ein Garant für den Klassenerhalt waren, sitzen auch in dieser Spielzeit.

Mit drei Assists zählt der 33 Jahre alte Österreicher zu den besten Vorbereitern der Liga. Seine Mannschaftskameraden wissen diese Stärke zu schätzen. Und zu nutzen. „Wir müssen nur auf die Positionen laufen“, sagte Friedrich. Die Co-Produktion Flanke Trimmel/Kopfball Friedrich hatte schon beim 4:0-Sieg gegen Mainz vor der Länderspielpause funktioniert.

„Natürlich übst du solche Situationen auch im Training immer wieder“, sagt Trainer Fischer. „Automatismen gehören zum Fußball. Schön, wenn es im Spiel dann auch so ausgeht.“ Automatismen, die aber keine Selbstverständlichkeit sind. Vor allem dann nicht, wenn man den Kader so sehr umkrempelt, wie sie es in Köpenick in diesem Sommer, ja bis in den Herbst hinein gemacht haben.

Bis in den Herbst kamen neue Spieler zu Union Berlin

Elf neue Spieler, also quasi eine ganze Mannschaft, hatte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, in die Hauptstadt gelockt. Mit dem Vorhaben, den Kader breiter, qualitativ gleichwertiger und konkurrenzfähig auf allen Positionen aufzustellen. Weil die letzten Verstärkungen erst Ende September in Berlin eintrudelten, musste Trainer Fischer die Integration schon im laufenden Spielbetrieb vorantreiben.

Mit sichtbarem Erfolg. „Man sieht, es läuft rund“, sagte Torhüter Andreas Luthe. „Wir sind eingespielt, es ist schwer, uns zu schlagen.“ Der Keeper selbst war ebenfalls eine Unioner Neu-Erwerbung, bekam kurz vor Transferschluss mit Loris Karius noch namhafte Konkurrenz an die Seite gestellt. Doch den Stammplatz zwischen den Pfosten hat sich Ex-Augsburger Luthe trotzdem vorerst gesichert. Er bringe dem Team Stabilität und Ruhe, hatte Fischer seine Entscheidung begründet. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn sich das gesamte Team im Umbruch befindet.

Am kommenden Sonnabend empfängt Union Berlin den SC Freiburg

Dass sie sich bei Union nicht mehr vorwiegend damit beschäftigen müssen, aus einer Reihe von Solokünstlern ein Gesamtkonstrukt zu formen, liegt auch daran, dass die Berliner mit Trimmel (Österreich), Joel Pohjanpalo (Finnland) und Nico Schlotterbeck (Deutschland, U21) nur drei Spieler auf Länderspielreise schicken mussten.

Der Rest konnte weiter trainieren, hatte Zeit, sich um spielerisches Feintuning zu kümmern. Ein Trumpf gegenüber dem einen oder anderen Bundesligisten in westlicheren Bundesliga-Gefilden, der noch mit der Abstimmung hadert. In Berlins Osten wird sie das wenig interessieren. Union verfolgt weiter vehement den Ansatz, nur auf sich zu schauen.

Und: „Mit dem Motto, von Spiel zu Spiel zu denken, sind wir gut gefahren“, sagte Trainer Fischer. Fünf Punkte nach vier Spielen und Tabellenplatz zehn sind das Zwischenergebnis der Unionschen Devise. Der Fokus gilt nun dem SC Freiburg, der am kommenden Sonnabend zu Gast in der Alten Försterei (15.30 Uhr) ist.

Mehr über den 1. FC Union lesen Sie hier.