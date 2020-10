1. FC Union Berlin: Union feiert höchsten Bundesliga-Sieg

Berlin. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga den Feiertag einfach mal vorgezogen. Die Köpenicker feierten am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit nicht nur den ersten Sieg in dieser Saison, sondern zugleich auch den höchsten Sieg im Oberhaus überhaupt. Beim 4:0 (1:0) gegen Mainz 05 erzielten die Zugänge Max Kruse und Joel Pohjanpalo ihren jeweils ersten Treffer für Union.

Erstmals lief Kruse von Beginn an im Union-Trikot auf, als Sturmspitze für Taiwo Awoniyi, der beim 1:1 in Mönchengladbach begonnen hatte. Zudem spielte wie erwartet Andreas Luthe statt Loris Karius im Tor. Marcus Ingvartsen begann auf der linken Außenbahn für Marius Bülter. Wieder setzte Union-Trainer Fischer auf die Dreierkette in der Abwehr, eine Entscheidung, die sich schnell als richtig herausstellen sollte.

Union Berlin spielt schnell über die Außenbahn

Oft versuchte es Union über die Außenbahnen, vor allem über die rechten Seite. Dass hier auch der Führungstreffer entstand, war fast schon die logische Konsequenz. Ausgehen von Christopher Trimmel – der Union-Kapitän wurde vor dem Spiel als „Unioner des Jahres“ ausgezeichnet und bestritt am Freitagabend sein 200. Pflichtspiel für die Köpenicker – lief der Ball im Direktspiel über Robert Andrich zu Sheraldo Becker.

Und dem Niederländer gelang endlich mal eine exakt getimte Flanke in den Strafraum, die in Kruse einen dankbaren Abnehmer fand. Per Kopf erzielte er seinen Debüttreffer für Union. Damit hat der 32-Jährige für sechs Bundesliga-Klubs getroffen (außerdem Bremen, Mönchengladbach, Freiburg, St. Pauli, Wolfsburg). Nach 27 Minuten hätte Kruse sogar erhöhen können. Doch einem Konter über Becker und dessen erneuter Flanke, setzte der Stürmer seinen Schuss zu hoch an.

Pohjanpalo trifft mit erster Aktion für Union Berlin

Gut eine Stunde hielt Kruse durch, dann wurde er ausgewechselt (63.). Zu diesem Zeitpunkt war der Köpenicker Karneval, den die 4500 Zuschauer besangen, schon in vollem Gang. Ingvartsen hatte nach einer herrlichen Flanke von Trimmel auf 2:0 erhöht (49.), und just vor Kruses Auswechslung hatte Marvin Friedrich einen Trimmel-Freistoß per Kopf vollendet (63.).

Doch damit noch nicht genug: Der für Kruse eingewechselte Joel Pohjanpalo war gerade wenige Sekunden auf dem Platz, als er den Ball mit seiner ersten Aktion für Union überhaupt zum 4:0 über die Linie drückte (64.). Das Ergebnis entsprach dem Spielverlauf, Union hatte die Mainzer nach ihren Chaoswochen mit Spielerstreik und Trainerwechsel (Jan-Moritz Lichte für Achim Beierlorzer) sicher im Griff.

In der Schlussphase durfte bauch der Keita Endo noch sein Debüt für Union geben, er kam für Ingvartsen (83.). Impulse vermochte er zwar nicht mehr zu setzen, an der guten Stimmung in der Alten Försterei änderte dies jedoch nichts.

