Kommentar: Union Berlin sorgt für mächtig Unruhe

Union sorgt mit dem Auftritt in Gladbach und auf dem Transfermarkt für Aufsehen. Und das ist auch gut so, meint Michael Färber.

Berlin. Geschichte wiederholt sich also doch für Union Berlin. Nach einer enttäuschenden Heimniederlage folgt ein Punktgewinn in der Fremde. Wobei mit dem Remis in Mönchengladbach sicher noch weniger zu rechnen war als mit der Pleite gegen Augsburg. Wenn nach zwei Spieltagen dieser Saison jedoch etwas festzuhalten ist, dann dies: Union sorgt für mächtig Unruhe. Und das ist auch gut so.