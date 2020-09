1. FC Union Berlin: Erneuter Fehlstart für Union

Union startet wieder mit einer Niederlage in eine Bundesliga-Saison. Gegen Augsburg gab es ein 1:3. Und einen weiteren Rückschlag.

Berlin. Auch das zweite Jahr in der Fußball-Bundesliga beginnt für Union Berlin mit einem Fehlstart. Die Köpenicker unterlagen am ersten Spieltag der Saison 20120/21 dem FC Augsburg mit 1:3 (0:1). Die Partie fand vor 4500 Zuschauern in der Alten Försterei statt. Im Vorjahr hatte es zum Start ein 0:4 gegen RB Leipzig gegeben.

Ruben Vargas hatte die Gäste fünf Minuten vor der Pause in Führung gebracht (40.). Nach dem Seitenwechsel schöpfte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer durch den Ausgleich von Marius Bülter (75.) wieder Hoffnung. Doch nur sieben Minuten später besiegelte Michael Gregoritsch die erste Saison-Niederlage der Köpenicker. In der Nachspielzeit erhöhte André Hahn auf 1:3.

Union Berlin verliert auch Gentner verletzt

Was die Niederlage doppelt schmerzlich macht: Union verlor in der ersten Halbzeit auch Christian Gentner. Der Mittelfeldspieler verletzte sich nach 25 Minuten ohne Fremdeinwirkung am linken Schienbein und droht länger auszufallen.

Ausführlicher Bericht folgt.

