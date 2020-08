Union-Trainer Fischer zieht nach dem Trainingslager ein positives Fazit. Doch in Bad Wörishofen gab es so manchen Rückschlag.

Bad Wörishofen. Trainer eines Fußball-Bundesligisten versuchen im Allgemeinen immer, nach einem Trainingslager ein versöhnliches Fazit zu ziehen. Folglich reihte sich auch Urs Fischer in diese Riege ein, als er über die acht Tage in Bad Wörishofen sprach. „Wir konnten in etwa das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir konnten zwei Spiele bestreiten. Ein positives Fazit von meiner Seite“, sagte der Coach von Union Berlin also.