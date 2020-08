Christopher Lenz, Linksverteidiger von Union Berlin, ist immer hart am Mann.

Bad Wörishofen. Nichts gibt einem Fußballer mehr Selbstvertrauen als ein Sieg. Doch es sind die Niederlagen, die einen Spieler erst reifen lassen. Vor diesem Hintergrund haben Christopher Lenz und Niko Gießelmann in der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga einen Schritt nach vorn gemacht in ihrer Entwicklung.