Stürmer Cedric Teuchert (l.) will sich bei Union Berlin durchbeißen.

Bei Union will Stürmer Cedric Teuchert endlich in der Bundesliga ankommen. Doch der Weg, den er gewählt hat, ist kein leichter.

Bad Wörishofen. Dieser Pass während der Übungseinheit in Bad Wörishofen ist ihm gelungen. Auch wenn die Platzverhältnisse alles andere als Bundesliga-tauglich sind. Doch Cedric Teuchert nimmt die Herausforderung an, vor der er im Trainingslager des 1. FC Union in Bayern steht. Ob es die Unwägbarkeiten beim Einstudieren von Spielformen sind oder seine Situation betrifft.