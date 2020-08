Union Berlin reist mit drei Herausforderungen nach Bayern

Wenn Union Berlin am Montag ins Trainingslager nach Bayern aufbricht, hat Trainer Urs Fischer drei Fragen im Gepäck.

Berlin. Vor Problemen wegzulaufen, hat noch nie gut funktioniert. Auch nicht, wenn es eher Luxusprobleme sind. Also nimmt der 1. FC Union Berlin seine Herausforderungen einfach mit, wenn es an diesem Montag ins Trainingslager nach Bad Wörishofen geht. Trainer Urs Fischer hat in Bayern neun Tage Zeit, um die passenden Lösungen für drei sich aufdrängende Fragen zu finden.