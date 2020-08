Christian Gentner (r.) von Union Berlin dribbelt einfach am Dresdner Pascal Sohm vorbei.

Union geht auch im dritten Testspiel in der Vorbereitung als Sieger vom Platz. Mees und Becker treffen gegen Dynamo Dresden.

Berlin. Union Berlin hat auch sein drittes Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Nach dem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus und dem 2:0 gegen den Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers gab es am Sonnabendnachmittag ein 2:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden.