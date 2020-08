1. FC Union Berlin: Schlotterbeck tritt Flucht nach vorn an

Nico Schlotterbeck ging zu Union, um dem Familienduell zu entgehen. Vergleiche mit seinem Bruder Keven nimmt er aber in Kauf.

Union Berlin Schlotterbeck tritt bei Union die Flucht nach vorn an

Berlin. Auf die Frage, auf welches Spiel er sich am meisten in der bevorstehenden Saison in der Fußball-Bundesliga freue, hatte er schnell eine Antwort. „Ja, Hertha BSC natürlich“, sagt Nico Schlotterbeck. Das Derby zwischen seinem neuen Arbeitgeber 1. FC Union und dem Lokalrivalen hat es ihm auf Anhieb angetan.