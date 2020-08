1. FC Union Berlin: Union und die Zuschauerfrage

Stimmung in der Alten Försterei – auch in der bevorstehenden Saison?

Berlin. Fragt man Spieler, die den Weg zum 1. FC Union gewählt haben, nach Gründen für ihren Wechsel nach Köpenick, so wird man als Antwort auch immer ein Argument bekommen: die Atmosphäre in der Alten Försterei. „Die Stimmung bei Union zählt zu den besten in der Bundesliga“, schwärmt zum Beispiel Niko Gießelmann, der gerade den Weg von Absteiger Fortuna Düsseldorf zu Union gegangen ist, von dem „kleinen, kompakten Stadion. Deshalb hoffe ich, dass die Fans schnell wieder ins Stadion dürfen, natürlich unter den entsprechenden Voraussetzungen.“ Doch damit fangen die Probleme schon an.