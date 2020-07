Union Berlin Union Berlin startet am Montag in die Saisonvorbereitung

Berlin. Der Urlaub ist vorbei, bei Union Berlin ruft die Pflicht. Der Fußball-Bundesligist startet am kommenden Montag, 27. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nach ersten Untersuchungen und Tests reist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer dann am darauffolgenden Donnerstag (30. Juli) nach Bad Saarow. In einem viertägigen Kurztrainingslager soll die Basis für die zweite Bundesligaspielzeit der Vereinsgeschichte gelegt werden.

Um für das Ziel Klassenerhalt, das die Köpenicker bereits nach Ende der vergangenen Saison ausgegeben hatten, gut gerüstet zu sein, soll dann in einem zweiten Trainingslager im August (17. bis 25.8.) gearbeitet werden. Allerdings geht es für den Union-Tross nicht wie in den Vorjahren nach Österreich. Die Berliner schlagen ihr Lager in Bad Wörishofen in Bayern auf.

