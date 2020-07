Foto: Pool / Ronald Wittek/Pool via Getty Images

Berlin. Noch vor wenigen Tagen war er in der Relegation zur Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim an Werder Bremen gescheitert. Nun kann sich Sebastian Griesbeck doch auf das Oberhaus freuen. Der defensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Heidenheim ausgelaufen war, wechselt zum 1. FC Union.