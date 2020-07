1. FC Union Berlin: Union stößt bei Andersson an seine Grenzen

Bundesliga Union stößt bei Andersson an seine Grenzen

Berlin. Wie schwer die Planung eines Kaders für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr sein wird, hatte Oliver Ruhnert direkt mach Abschluss der Corona-Spielzeit verdeutlicht. „Das Transferfenster wird bis Anfang Oktober offen sein“, sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, genauer gesagt bis zum 5. Oktober. Dennoch strebe man bei Union eine eigene Lösung an.