Union kann sich für die 1:2-Niederlage in der Hinrunde gegen Fortuna Düsseldorf revanchieren.

Union Berlin nimmt am Sonnabend gegen Düsseldorf entscheidenden Einfluss auf den Abstiegskampf. Hat aber ein ganz anderes Ziel.

Bundesliga Union Berlin ist das Zünglein an der Waage

Berlin. Es war das erklärte Ziel. Sich schon vor dem Ende der Saison aus dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga rauszuhalten. Den Klassenerhalt hat der 1. FC Union zwar tatsächlich bereits drei Spieltage vor Schluss eingetütet, im Abstiegskampf aber stecken die Köpenicker trotzdem mittendrin. Wenn Union am Sonnabend Fortuna Düsseldorf empfängt (15.30 Uhr, Alte Försterei), können sie das Zünglein an der Abstiegs-Waage sein.