Union will mehr Durchschlagskraft entwickeln

Unions Torausbeute ist steigerungsbedürftig. Die Ansätze sind da, glaubt Trainer Fischer. In Köln will das Team mehr daraus machen.

Berlin. Die grundlegenden Zahlen sehen nach Gleichschritt aus. Zwölf Gegentore setzte es jeweils in den Spielen nach der Corona-Pause der Fußball-Bundesliga. In diesen fünf Partien erschlichen sich der 1. FC Köln und der 1. FC Union jeweils per Unentschieden ihre Zähler, die einen drei, die anderen deren zwei. Zu wenig, um groß voranzukommen. Weshalb sich bei den beiden Aufsteigern die Situation auch nicht wesentlich unterscheidet. Der Wettlauf um den Klassenerhalt ist mühselig, will irgendwie kein Ende nehmen.