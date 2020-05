Union Berlin: In Gladbach wartet auf Union gleich doppelt Gefahr

Union droht in Mönchengladbach der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt – und eine Schwächung für die restlichen Spiele.

Bundesliga Auf Union wartet in Gladbach gleich doppelt Gefahr

Berlin. Die Belastung in einer Spielzeit nimmt stetig zu. Das liegt an dem körperlichen Verschleiß, dem die Fußball-Profis ausgesetzt sind. Und natürlich der mentalen Situation, die für jede Mannschaft, für die es in der Bundesliga noch um etwas geht, zu einem Problem werden kann.