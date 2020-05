Berlin. Wenn der 1. FC Union am 17. Mai mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (18 Uhr, Alte Försterei) seine Saison in der Fußball-Bundesliga fortsetzt, geht eine neunwöchige Wartezeit zu Ende, die die Ausbreitung des Coronavirus nicht nur den Köpenickern, sondern allen Klubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) auferlegt hatte.

Beim Versuch, mit Blick auf Union irgendetwas Positives aus den vergangenen Wochen zu ziehen, bleibt man an der Tatsache hängen, dass der Verein sich offenbar eine ordentliche Robustheit vor allem in finanzieller Hinsicht erarbeitet hat. Dadurch wird es dem Liga-Neuling gelingen, relativ glimpflich aus der Corona-Krise herauszukommen.

„Uns geht es nicht anders als anderen Industriegewerben in Deutschland. Wenn uns die Geschäftsgrundlage entzogen wird, geht es ins Kontor“, sagt Klubchef Dirk Zingler zwar. Nachvollziehbar, denn wo kein Fußball gespielt wird, können auch keine Einnahmen fließen.

Union Berlin wartet auf zehn Millionen Euro

„Doch wir haben immer wieder gesagt, dass wir stabil genug aufgestellt sind ohne Einnahmen, auch über den Sommer hinaus. Natürlich hilft uns das Fernsehgeld, es sind rund zehn Millionen Euro, die bei uns noch offen sind, da ist die erste Rate gezahlt worden“, erklärt Zingler. Union bestreitet seinen 75-Millionen-Euro-Etat knapp zur Hälfte (36 Millionen Euro) aus TV-Einnahmen.

Dennoch sei „noch viel Disziplin vonnöten. Aber das wichtigste für mich ist, dass wir eine Perspektive haben und den Spielbetrieb durchführen können. Wenn wir alle hätten warten müssen, bis es einen Impfstoff gibt, hätten wir vielleicht noch zwei Jahre warten müssen. Ich bin sehr froh, in einem Staat mit einem Gesundheitssystem zu leben, der dies ermöglicht“, zeigt sich der Union-Chef erleichtert.

Neben dem Bekenntnis des Hauptsponsors (Immobilienunternehmen Aroundtown), zu seinem Engagement bei Union (dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro pro Jahr) zu stehen, zeigten sich vor allem die Fans sehr solidarisch mit dem Verein. „Wir haben bislang keine Rückforderungsansprüche bekommen, was Tickets angeht. Das hilft uns natürlich auch“, sagt Zingler.

Union Berlin ist gegen virtuellen Ticketverkauf

Konkret geht es um die zwei Heimspiele gegen die Bayern und gegen Mainz. Diese Partien müssen ebenso wie die letzten drei Heim-Begegnungen gegen Schalke 04, den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf, für die noch keine Tickets verkauft wurden, ohne Zuschauer stattfinden.

Einen virtuellen Kartenverkauf, der dem Verein die nun fehlenden Zuschauereinnahmen ermöglichen könnte, soll es jedoch nicht geben. „Man sollte die Situation nicht in einen Verkaufs- oder Spendenwettbewerb abgleiten lassen. Jeder sollte anständig mit der Situation umgehen. Nur eine PR- oder Marketingaktion daraus zu machen, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen – dafür bin ich nicht zu haben“, macht Zingler deutlich.

Union-Boss Zingler: „Wir sind im Zeitplan“

Auch Großprojekte wie die Erweiterung der Alten Försterei von 22.012 auf dann 37.000 Plätze oder der Bau des neuen Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) seien durch die Corona-Krise nicht beeinträchtigt.

„Wir sind, was das Jahr 2020 betrifft, im Zeitplan. Wir gehen davon aus, dass das Verkehrskonzept Ende Mai, Anfang Juni vorliegt“, gibt sich Zingler in Sachen größeres Stadion optimistisch. Unverändertes Ziel des Klubs ist es, „in diesem Jahr Planungsrecht zu haben, um Baurecht für das nächste Jahr zu bekommen“, so der Klubchef.

Union Berlin will noch in diesem Jahr bauen

Beim NLZ geht Zingler davon aus, „dass wir im Sommer endlich den Spaten in den Boden stechen dürfen“. An dem mit 15 Millionen Euro veranschlagten ersten Bauabschnitt im Bruno-Bürgel-Weg in Schöneweide beteiligt sich das Land Berlin mit 8,8 Millionen Euro, vom Bund gibt es 4,5 Millionen Euro dazu, den Rest will Union selbst stemmen.

„Wir bemühen uns, die Entwicklung des Vereins im Grunde genommen in unserem gewohnten Schrittmaß vorzunehmen. Wir brechen jetzt nichts ab. Denn es wird einen Tag geben, an dem wir uns wieder in den Armen liegen können. Und für den Tag möchte ich vorbereitet sein“, sagt Zingler.

