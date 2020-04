Torwart Gikiewicz verlässt Union nach der Saison

Berlin. Der 1. FC Union verliert einen seiner Führungsspieler. Der Berliner Fußball-Bundesligist wird die neue Saison ohne den bisherigen Stammtorhüter Rafal Gikiewicz angehen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. „Union bietet dem 32-Jährigen keinen neuen Vertrag mehr an, nachdem dieser das Angebot des Vereins nicht angenommen hatte“, heißt es in einer Erklärung des 1. FC Union. ​Gikiewicz war 2018 vom SC Freiburg zu den Eisernen gekommen und ist beim Bundesliga-Aufsteiger eine der wichtigsten Führungskräfte. Sein Vertrag in Köpenick läuft am 30. Juni aus.

„Rafal Gikiewicz hat in seiner Zeit bei Union außergewöhnliche Spuren hinterlassen und er ist ganz sicher ein Spieler, mit dem wir außergewöhnliche Erlebnisse verbinden und an den wir uns nach dieser Saison noch lange und gerne erinnern werden“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, auf der Vereins-Homepage.

Der im polnischen Olsztyn geborene Gikiewicz bestritt alle möglichen 67 Pflichtspiele für die Eisernen und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg im vergangenen Sommer. Sogar ein eigenes Kopfballtor beim 1:1 am 9. Spieltag gegen Heidenheim steuerte der Pole in der 2. Liga zum Erreichen des großen Ziels Bundesliga bei, das er selbst als erster Profi auch öffentlich verkündet hatte.

„Nachdem wir uns in mehreren Verhandlungsrunden jedoch wirtschaftlich nicht einigen konnten, haben wir entschieden, uns auf der Torwartposition neu zu orientieren“, verriet Ruhnert nun. Zunächst aber wolle man sich ganz darauf konzentrieren, die laufende Spielzeit gemeinsam „mit dem Klassenerhalt erfolgreich zu Ende bringen“, falls die Deutsche Fußball Liga von Politik und Behörden Grünes Licht für die Fortsetzung der Saison in der Corona-Krise bekommt.

In der Bundesliga blieb der meinungsstarke Gikiewicz in den bisherigen 25 Spielen immerhin sechs Mal ohne Gegentor. „Wenn diese Saison zu Ende ist, werde ich auf zwei ganz besondere Jahre zurückblicken. Wir sind aufgestiegen, haben schon 30 Punkte in der Bundesliga auf dem Konto und gute Chancen, die Klasse zu halten“, wird der Pole in der Union-Mitteilung zitiert. „Dieses Ziel möchte ich mit Union unbedingt noch erreichen, dann wird es einen neuen Verein in meinem Leben geben und für Union einen neuen Torwart.“ Zuletzt war Gikiewicz mit dem Zweitligisten Hamburger SV in Verbindung gebracht worden.