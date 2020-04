Der Profifußball strebt eine Beendigung der Saison mit Geisterspielen bis Ende Juni an. Was Hertha und Union jetzt dafür tun müssen.

Berlin. Jahrzehntelang galten sie als verpönt. Mehr noch, sie waren etwas, über das man noch nicht einmal nachdachte, ein Instrument, welches der Profifußball stets mit Bestrafung verbindet. In Zeiten der Corona-Krise werden Geisterspiele nun jedoch offenbar zum Rettungsanker einer Branche, die mit aller Macht in den Spielbetrieb zurückkehren will, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten.