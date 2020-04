Wie Unions Schlotterbeck erneut zum Derby-Helden werden will

Berlin. Der Derby-Druck sitzt Keven Schlotterbeck (22) schon im Nacken, zumindest hat Union Berlins Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hinterlegt, dass sich der Innenverteidiger am Wochenende richtig ins Zeug legen soll. Kein Wunder, immerhin steht das prestigeträchtigste Duell der Saison an, das Hauptstadt-Derby gegen den Stadtrivalen Hertha BSC, bei dem Schlotterbeck zu den großen Hoffnungsträgern der Köpenicker zählt.

Dass die Bundesliga wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Anfang Mai pausiert? Geschenkt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich in der Krise etwas einfallen lassen, um den Fans anderweitig Unterhaltung zu bieten, nämlich die „Bundesliga Home Challenge“, bei der sich Bundesliga-Kicker in der Fußball-Simulation „Fifa 20“ duellieren. Insgesamt 29 Teams aus Liga eins und zwei zocken mit, auch die Schiedsrichter stellen ein Team.

Auch Talent Kade spielt für Union Berlin

Was für den echten Fußball gilt, gilt dabei natürlich auch im virtuellen: Derbys verströmen das gewisse Etwas. Die ausgeprägte Rivalität zwischen den Klubs und ihren Fans schwingt bei jedem Ballkontakt und jedem Zweikampf mit. Schlotterbeck ist jedenfalls heiß auf das Spiel an diesem Sonntag (16.20 Uhr, live zu sehen im Youtube-Kanal der Bundesliga): „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um das Ding zu Union zu holen!“ Klar: Der Aufsteiger will die vorläufige Stadtmeisterschaft aus dem ersten Bundesliga-Duell (1:0) verteidigen.

Einfach wird diese Aufgabe allerdings nicht – Hertha BSC unterhält schließlich eine eigene E-Sport-Akademie und geht daher mit einem Bundesliga-Spieler und einem E-Sport-Profi ins Rennen. „Ich hoffe, dass ich gegen den Fußballer spielen darf“, sagt Schlotterbeck grinsend, „mein Teamkollege Julius Kade ist einfach sehr viel stärker als ich.“

Bruder Nico hat Hertha BSC geschockt

Tatsächlich war dem Ex-Herthaner Kade (20) unlängst ein digitaler Coup gelungen. Er bezwang in der „Bundesliga Home Challenge“ einen E-Sport-Profi des VfL Bochum. „Vielleicht“, hofft Schlotterbeck, „kann er ja wieder eine Überraschung schaffen.“

Aber auch der Name Schlotterbeck dürfte bei Herthas E-Sportlern keine guten Erinnerungen wecken. Gegen Kevens Bruder Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg war Herthas Maximilian Mittelstädt zuletzt chancenlos – 1:11. Der „eiserne“ Schlotterbeck gibt allerdings zu: „Mein Bruder ist deutlich besser als ich.“

Dass ein virtuelles Derby kein Ersatz für ein echtes Stadt-Duell sein kann, weiß natürlich auch er. Große Vorfreude empfindet er trotzdem bei der Sache. „Mal über etwas anderes zu reden“ als immer nur Corona, Corona, Corona, sagt Schlotterbeck, „macht doch einfach Spaß.“ Wer wollte ihm da widersprechen?

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.