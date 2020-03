Berlin. Eine wichtige Erkenntnis hat Michael Parensen nach zwei Wochen Homeoffice schon gewonnen. „Da sieht man, was für einen Job Erzieher jeden Tag verrichten“, sagt der Abwehrspieler des 1. FC Union. „Stundenlang mehrere Kinder in jeder Situation um sich zu haben, das ist nicht ganz einfach.“ Die Kita ist geschlossen, die zweijährige Tochter und der vierjährige Sohn weilen zu Hause.

Genau wie der Papa, der sich wie alle anderen Fußball-Profis gerade daheim fit halten muss. „Die Kids finden es cool, dass wir rund um die Uhr da sind“, erzählt Parensen in einem Skype-Interview am Dienstag. „Aber wir zwingen sie auch ein wenig dazu, sich mal alleine zu beschäftigen. Sonst haben wir hier wirklich einen 24-Stunden-Job.“ Ganz so viel Freizeit hat der Innenverteidiger des Berliner Bundesligisten schließlich nicht.

Union-Profi plädiert für ligaweite Lösung, was Trainingsbetrieb angeht

Der Familienvater muss sich vorbereiten, auf ungewisse Zeiten. Zwar ist seit Dienstag klar, dass die Bundesligasaison Anfang Mai ohne Zuschauer fortgesetzt werden soll. Ob es auch wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. „Da überholt uns gerade einfach die Zeit. Stand heute kann man sich das nicht vorstellen, aber wer weiß, wie es in einer Woche aussieht“, sagt Parensen.

Am 6. April soll bei Union erstmal der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. An anderen Orten in der Fußball-Republik wird bereits wieder in Kleingruppen trainiert. Einen Nachteil für den geplanten Restart Anfang Mai sieht Parensen darin aber nicht. „Es sind Nuancen, in denen sich das Training unterscheidet. Im Endeffekt ist jeder zu Hause und versucht das Bestmögliche, um seine Fitness zu erhalten“, sagt er.

Und auch wenn der Union-Profi für eine „ligaweite Lösung“ plädiert, „damit alle unter möglichst gleichen Bedingungen trainieren und arbeiten“ können, weiß er, dass dies nur schwer umsetzbar ist. „Du bist nie auf dem gleichen Stand“, sagt Parensen. Wichtiger ist dem Routinier sowieso, dass die Saison fortgesetzt wird. Egal unter welchen Trainingsvoraussetzungen.

Vertragssituation muss bei Union erst mal hintenanstehen

„Es ist unsere erste Bundesligasaison. Da wäre es schon schade, wenn die uns auf diese Art und Weise genommen werden würde“, sagt er. Noch ungewisser als die Zukunft der aktuellen Spielzeit ist aber seine eigene. Parensens Vertrag endet am 30. Juni. An ein Karriereende denkt er nach elf Jahren bei Union noch nicht, aber ob er seinen Kontrakt bei den Köpenickern verlängert, ist offen.

„Das steht jetzt erstmal hintenan. Der Verein hat grundlegende Probleme zu lösen. Fakt ist, dass ich mich fit fühle, dass mir der Fußball fehlt“, sagt Parensen. „Wie es dann abläuft, wird man sehen. Irgendwann wird es die ersten Signale geben und dann werden wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden. Das ist aktuell nicht die oberste Priorität. Auch für mich nicht.“

Gehaltsverzicht tut auch dem Union-Profi weh

Der Linksfuß weiß um die wirtschaftlichen Folgen, die die Coronavirus-Pandemie auch für seinen Klub hat. „Wir können als noch nicht gestandener Bundesligist nicht auf so viele Rücklagen zugreifen, als dass man da sagen könnte, dass der Verein diese Zeit ohne Probleme überstehen wird“, sagt Parensen.

Der Gehaltsverzicht der Profis sei deshalb ein notwendiger Schritt gewesen. „Es tut weh, absolut. So viel Geld hab ich meinem Leben noch nicht gemacht, als dass ich jetzt sagen könnte, ach komm, bin ich nicht drauf angewiesen“, meint Parensen. „Aber ich mache es insofern gerne, als dass ich weiß, dass es dem Verein hilft.“ Eine weitere wichtige Erkenntnis.

