Berlin. Die völlig richtige Entscheidung durch Bund und Länder, die umfassende Einschränkung sozialer Kontakte für zumindest zwei Wochen anzuordnen, hat auch die Pseudo-Hoffnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) zerstört, ab April den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Die nun von der DFL-Geschäftsführung vorgeschlagene Aussetzung des Spielbetriebs bis mindestens 30. April wird den Ruf der Vereine, die Saison später doch irgendwie mit Geisterspielen zu Ende zu bringen, noch größer werden lassen. Weil die Sorge, wie man aus dem finanziellen Dilemma entfliehen kann, immer weiter wächst.

Dass Spieler, die Hauptempfänger im Milliardenspiel Profifußball, in dieser Zeit auf Gehalt verzichten, um ihre Klubs und deren Angestellte zu unterstützen, mag helfen, diese Zeit ohne Einnahmen zu überbrücken. Eine Gehaltsobergrenze, wie es Martin Kind, der Präsident des Zweitligisten Hannover 96, unlängst gefordert hat, kann ebenfalls nur ein kleiner Schritt sein. Das Grundproblem wird aber dadurch nicht gelöst.

Die DFL muss ihre Lizenzierung ändern

Die DFL muss mit Blick auf den Fernsehgeldvertrag raus aus der 50+1-Falle, in die sich die Mehrheit der Klubs selbst begeben hat. Es ist schon bemerkenswert, sich in Sachen Investoren vehement für die Beibehaltung der 50+1-Regel einzusetzen, nach der die Mehrheit der Stimmen beim Stammverein bleiben soll (50 Prozent plus eine Stimme) – gleichzeitig aber seinen Saisonetat zur Hälfte und teilweise noch mehr aus TV-Millionen zu bestreiten.

Die DFL ist aufgefordert, ihre Lizenzierungsvorgaben entsprechend zu ändern, um ein Überleben der Klubs in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt durch das Coronavirus erleben, zumindest über einige Monate zu sichern. Ziel muss es sein, dafür aus dem TV-Topf Rücklagen zu bilden. Die Zeit, Fernsehgelder als durchlaufenden Posten anzusehen, muss vorbei sein.

TV-Gelder an Sponsoreneinnahmen anpassen

Der derzeitig bis 2021 laufende TV-Vertrag generierte 4,64 Milliarden Euro für vier Jahre, ab 2021 (bis 2025) hatten sich die Klubs sogar 5,2 Milliarden Euro erhofft. Anstatt die Summe aufgrund einer Fünfjahreswertung zu verteilen, könnte jeder Klub einen TV-Geld-Zuschuss von maximal der Hälfte seiner selbst generierten Sponsoreneinnahmen erhalten, bis zu einer festzulegenden Maximalsumme. Mit dem Rest der für die jeweilige Saison geplanten TV-Geld-Ausschüttung ließe sich ein „Notgroschen“ generieren.

Dass dies für alle Klubs Einbußen bedeutet, ist logisch. Doch weniger Geld in guten Zeiten ist immer noch besser als gar keines in Krisenzeiten, so wie in diesen Tagen. Und ein Schritt zurück, damit 40 Millionen Euro vom derzeitigen Ablösefrei wieder zu der Irrsinnssumme werden, die sie tatsächlich ist, ist dringend notwendig.

