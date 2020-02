Der 1. FC Union Berlin und die Wichtigkeit von Führungsfiguren

Als anerkanntes Mitglied eines eher weiblich dominierten Haushalts – das kommt selbst in den besten Familien schon mal vor – darf Mann sich durchaus in einer sehr glücklichen Lage schätzen. Die Damenwelt weiß schon, emotionale Strömungen wahrzunehmen und immer auch wieder in Harmonie zu verwandeln. Wer jetzt an Fischen nach Komplimenten denkt, liegt völlig falsch. Denn bevor ich noch komplett meine Glaubwürdigkeit verliere, will ich die Schattenseiten dieses gemeinhin als schön umschriebenen privaten Umfelds keineswegs unerwähnt lassen.

Es beginnt mit purer Vorfreude, etwa beim adäquat geformten Glas, das man aus dem Schrank holt, um es sogleich mit bierartiger Gaumenfreude zu füllen. Und endet mit dem noch vor dem ersten Schluck ernüchternden Moment, wenn einem das Konterfei von Micky Maus von der daneben stehenden Frühstücksschüssel entgegengrinst. Verbunden mit der Erkenntnis: Wo Töchter sind, ist auch Disney. Die Gigantomanie dieses Konzerns wird einem jedoch spätestens dann deutlich, wenn einem bewusst wird, dass Mickey und Co. nun auch nicht vor der vielleicht noch letzten sportlichen Männerbastion haltmachen wollen. Dabei, so dachte ich jedenfalls, ist Fußball doch schon unterhaltsam genug. Uefa und Disney-Konzern wollen Mädchen Spaß an Fußball näher bringen Die Europäische Fußball-Union Uefa denkt darüber anders und hat den Disney-Konzern eingeladen, mit seinen Figuren vor allem den Mädchen den „Spaß an regelmäßiger körperlicher Betätigung und Fußball" näherzbringen. Meine Gedanken schwankten sogleich zwischen Turnvater Jahn sowie gepflegtem Doppelpass-Spiel mit den Eisköniginnen Anna und Elsa – und sie endeten bei der Frage: Wie ist es eigentlich um unsere Führungsfiguren bestellt? Privat eher dem Dschungelbuch-Bären Balu folgend, muss ich feststellen: schlecht. Und der Fußball – nein, gerade der Fußball – bildet dabei keine Ausnahme. Führungsfiguren, das ist schon im Begriff selbst verankert, gehen voran. Mit gutem Beispiel. Mit einem klaren Ziel. Und völlig uneigennützig. Gelingt es ihnen, die Gefolgschaft mitzureißen, stehen sie selbst auch im bewundernden Licht. Wird daraus allerdings eine Ein-Mann-Show, sitzt nachher Jürgen Klinsmann vor der Facebook-Kamera und schwadroniert hinein in die Unendlichkeit des Internets, warum es mit ihm bei Hertha BSC nicht mehr weitergeht. Sebastian Polter und Union Berlin: Zu einer Trennung gehören immer zwei Seiten So einseitig die Schuldfrage bei Hertha sein mag: Zu einer Trennung gehören immer beide Seiten. Das wird man auch beim 1. FC Union in der Causa Sebastian Polter einsehen müssen. Oder Sebastian Polter in der Causa 1. FC Union. Spielt der Stürmer nicht mehr, weil er keinen neuen Vertrag mehr bekommen soll? Oder weil er nicht mehr für gut genug befunden wird? Gute Kommunikation ist eben auch etwas, das Führungsfiguren auszeichnet. Genauso wie die Eigenschaft, bei starkem Gegenwind nicht einzuknicken. Wobei man Annegret Kramp-Karrenbauer, der Noch-Vorsitzenden der CDU, schon zugutehalten muss, dass der Wind schon verdammt stark ist, wenn wie in Thüringen Führungsfigur mit Führer verwechselt wird oder der Begriff Rechtsstaat anders ausgelegt wird, als er eigentlich sollte. Überhaupt ist offenbar alles Auslegungssache, wenn es um Führungsfiguren geht. Als Christian Prokop als Handball-Bundestrainer trotz des Verpassens des Halbfinales bei der Europameisterschaft weitermachen durfte, war der Aufschrei groß. Als er kurze Zeit später durch Alfred Gislason ersetzt wurde, war der Aufschrei wieder groß. Doch wem, wenn nicht dem gefühlt erfolgreichsten Trainer der Welt, soll die Handball-Gemeinde denn nun noch folgen? Ich folge meinem Balu-bärigen Gemütlichkeitsinstinkt und lasse mein Glas ab jetzt im Schrank. Das spart Abwasch und lässt mich gleich zum Kühlschrank gehen. Dass mir da eine Magnet-Micky-Maus zuzwinkert, ignoriere ich einfach.