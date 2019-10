München – wer in Sachen Fußball unterwegs ist, kommt nicht an dem Machtzentrum aller in diesem Lande kickenden Kohorten vorbei. Jener ewigen Stadt, wo Bier und Spiele das Volk bei Laune halten, in seinem 75.000 Zuschauer fassenden Kolosseum oder in einer der unzähligen Tavernen. Wo die Cäsaren Uli und Karl-Heinz das Wohl bestimmen und Zenturio Niko für seine Legionäre Schlachtpläne zu entwickeln versucht. Alle Wege führen nach München, irgendwann.

Es sind die historischen Aufzeichnungen eines gewissen Uderzo, die uns lehren, dass jedes Imperium auch seinen Widerpart braucht. Ein gallisches Dorf, zum Beispiel aus Köpenick, das nicht aufhört, dem schier übermächtigen Gegner Widerstand zu leisten. Und wenn es nur für 90 Minuten ist. Es ist wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen Dabei geht es nicht um Chancen, geschweige denn darum, wie hoch sie sind. Es geht darum, zu genießen, sich selbst und das Leben, sich nicht unterkriegen zu lassen, zusammenzustehen – und Spaß zu haben. Es ist das ständige ewige Duell „die Kleinen gegen die Großen“, David gegen Goliath, der Schwache gegen den Starken. Und wer seinen Asterix gut kennt, der wird feststellen, dass es nur sehr selten der Starke ist, der triumphierend zurückkehrt. Was also ist es, das den Großen und Starken immer noch größer und stärker erscheinen lässt als sowieso schon? Die Erkenntnis, dass andere Kleine sich schon haben besiegen lassen müssen? Die Aussicht darauf, ebenfalls kräftig abgewatscht zu werden? Oder ist es nicht doch einfach nur der fehlende Mut, sich mit allem, was man aufbieten kann, dagegenzustemmen? Es muss ja nicht gerade ein Zaubertrank sein, der stünde ohnehin bestimmt auf irgendeiner Dopingliste. Die Kleinen, die Schwachen, die Außenseiter oder wie immer man sie auch bezeichnen mag, sind nicht so klein oder schwach, wie man es sich immer wieder einredet. Das ist der Moment, wo ich um Beispiele wohl nicht herum komme. Wer hätte schon gedacht, dass Griechenland Europameister wird? Also dann: Wer hätte gedacht, dass einer wie Axel Schulz jemanden wie George Foreman im Schwergewichtsboxen besiegt? Die Punktrichter mögen 1995 etwas anders entschieden haben, der wahre Gewinner hieß Axel Schulz. Griechenlands Titel bei der Fußball-Europameisterschaft 2004, noch dazu gegen das Cristiano-Ronaldo-Portugal, oder der Wimbledon-Triumph des 1985 noch kleinen weil nahezu völlig unbekannten Boris Becker – nur einige Belege dafür, dass im Sport vieles, wenn nicht sogar alles möglich ist. Und mal ganz ehrlich: Wer diese Ereignisse seinerzeit miterlebt hat, dem wird es auch heute noch eiskalt den Rücken runterlaufen. Mir jedenfalls geht es so. Weil es solche Sensationen sind, die immer wieder zeigen, was wirklich möglich ist. Die die Großen auf Normalmaß zurechtstutzen, das schier Unüberwindbare passierbar machen und dadurch die Schwachen stärker, die Kleinen größer werden lassen. Großartige Resultate, mit denen keiner gerechnet hat. Wer Kinder hat, die voller Freude durchs Wohnzimmer hüpfen, weil sie sensationell den besten Physiktest geschrieben haben, wird wissen, was ich meine. Und nur damit das klar ist: Es sind solch vermeintlich Kleine, die auch uns Große immer wieder inspirieren, unsere eigenen Grenzen in Richtung machbar zu verschieben. Es braucht wie so oft im Leben einfach ein Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Es braucht einen Asterix, der furchtlos vorangeht, mit einem genauen Plan, wie das große München erobert werden kann. Der 1. FC Union ist seinem Trainer Urs Fischer in den vergangenen Wochen und Monaten stets eisern gefolgt, bis in die Bundesliga. Das sind doch allerbeste Voraussetzungen dafür, dass das gallische Dorf aus Köpenick nicht nur einen kleinen Fußabdruck im fußballerischen Machtzentrum hinterlässt. An einem Sonnabend, an dem alle Wege nach München führen.