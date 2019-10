1. FC Union Unions Trimmel tankt in Österreich Selbstvertrauen

Berlin. Wenn Christopher Trimmel in dieser Woche nach Berlin zurückreist, hat er etwas im Gepäck, was sie beim 1. FC Union gerade gut gebrauchen können. Das Gefühl zu wissen, wie man gewinnt. Oder aber das Wissen, wie sich ein Sieg anfühlt. Beides gibt Selbstvertrauen, beides hat der Kapitän des Fußball-Bundesligisten am vergangenen Wochenende erlebt – bei seinem Abstecher zur österreichischen Nationalmannschaft.

Beim 3:1-Sieg der Österreicher in der EM-Qualifikation gegen Israel am vergangenen Donnerstag durfte der Rechtsverteidiger ab der 63. Minute Nationalmannschaftsluft schnuppern. Drei Tage später gegen Slowenien (1:0) kam Trimmel in der 88. Minute für Ex-Herthaner Valentino Lazaro. Österreich hat nach den beiden Erfolgen gute Chancen, sich schon im November das Ticket für die Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli 2020) zu sichern.

Völlig überraschend war Trimmel Anfang vergangener Woche nachnominiert worden, weil sich Borussia Mönchengladbachs Stefan Lainer verletzt hatte. „Der Flug war schon gebucht, da wir das Wochenende von Union frei bekommen haben. Es wäre ein Heimaturlaub gewesen“, sagte Trimmel beim österreichischen Sportportal „laola1.at“ zu seiner kurzfristigen Planänderung.

Stürmer Andersson trifft am Dienstag auf Spanien

Für den Berliner war es die erste Berufung nach neun Jahren. Zuletzt hatte der 32-Jährige im März 2010 mit Österreichs Nationalteam auf dem Feld gestanden. Nach seinen zwei Einsätzen kommt Trimmel nun auf insgesamt fünf Länderspiele.

Da hat Union-Teamkollege Sebastian Andersson immerhin zwei Spiele mehr vorzuweisen. Der Stürmer des Aufsteigers spielte mit der schwedischen Nationalmannschaft am Wochenende gegen Malta (4:0), wurde in der 79. Minute eingewechselt. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) wartet ein härterer Brocken auf den Toptorschützen des Berliner Bundesligisten. Dann trifft Schweden auf Spanien, das sich mit einem Sieg das vorzeitige EM-Ticket sichern will.

Beide Nationalspieler kehren pünktlich zum Bundesliga-Spiel am Sonnabend gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, Alte Försterei) zurück nach Berlin. Nach vier Niederlagen in Folge peilen die Köpenicker die nächsten Punkte im Oberhaus an.