Kalte Dusche für 1. FC Union: 0:4 gegen Leipzig

Berlin. Es sollte ein Fußball-Fest werden, das erste in der Fußball-Bundesliga. Doch der 1. FC Union hat seine Premiere­ im Oberhaus gründlich verpatzt. Gegen RB Leipzig setzte es am Sonntag vor 22.467 Zuschauern in der Alten­ Försterei ein deftiges 0:4 (0:3).

Dabei war alles angerichtet für ein stimmungsvolles Debüt der Köpenicker in der ersten Liga. Während der Klub-Hymne von Nina Hagen wurden neben unzähligen Fanschals auch Dutzende von Plakaten mit Gesichtern verstorbener Union-Fans gezeigt. Zumindest im Geiste sollten jene dabei sein, die Unions Weg in den vergangenen Jahren begleitet hatten.

Ein wahrhaft emotionaler Moment und eine perfekte Einstimmung für die Premiere. Daran konnte auch der angekündigte Stimmungsboykott der Fans nichts ändern – weil sich eben nicht alle an das 15-minütige Schweigen hielten, selbst im Union-Fanblock auf der Waldseite nicht. Ein klarer Beweis dafür, dass es für nicht wenige vor allem um eines ging an diesem späten Sonntagnachmittag: um Fußball.

Halstenberg erzielt das erste Bundesliga-Tor in Köpenick

Der wurde dann auch tatsächlich gespielt­ – jedoch vor allem von den Gästen­ aus Leipzig. Der Aufsteiger, das wurde schnell deutlich, hatte arge Probleme­ mit dem Tempo und der Dynamik, die der Champions-League­-Teilnehmer in Köpenick auf den Rasen brachte.

Dabei hatte Trainer Fischer zum Großteil jenen Spielern vertraut, die vor einer Woche in Halberstadt mit einem 6:0 den Sprung in die zweite DFB-Pokalrunde geschafft hatten. Drei Änderungen gab es. Marvin Friedrich kehrte wie erwartet in die Innenverteidigung neben Keven Schlotterbeck zurück, Michael Parensen­ flog aus dem Kader. Zudem spielte Robert Andrich neben Christian Gentner auf der Doppelsechs, und Suleiman Abdullahi ersetzte auf der rechten Außenbahn Sheraldo Becker.

Abdullahi war auch gleich am ersten Tor beteiligt, als er sich vom Leipziger Marcel Halstenberg mit einer einfachen Drehung ausspielen ließ. Der Nationalspieler nahm Maß und schoss den Ball locker an Union-Torwart Rafal Gikiewicz vorbei zum 0:1 ein – genau 51 Sekunden nach dem Ende des Stimmungsboykotts (16. Minute). Apropos Gikiewicz: Sein schlechter Abwurf auf Christopher Trimmel leitete in der 31. Minute das nächste Gegentor ein. Der Kapitän verlor den Ball prompt an Halstenberg, der sofort Marcel Sabitzer am Strafraum bediente. Der Österreicher fackelte nicht lange, 0:2. Acht Minuten zuvor war das vermeintliche 0:2 durch Lukas Klostermann nach Videobeweis nicht anerkannt worden, Yussuf Poulsen hatte Hand gespielt. Wie schon beim ersten Videobeweis im Relegationsrückspiel gegen Stuttgart Ende Mai war erneut Union Nutznießer.

Nach Poulsens Lupfer an die Latte (33.) war es schließlich Timo Werner, der im Zusammenspiel mit Sabitzer Unions Abwehr einfach aushebelte und hoch in den rechten Winkel traf. Nach 43 Minuten lagen die Hausherren 0:3 zurück.

Unioner Sebastian Andersson wird von Konaté gestoppt

Nach dieser ernüchternden ersten Halbzeit musste etwas passieren. Trainer Fischer brachte nach der Pause Anthony Ujah für Gentner als zweiten Stürmer, Andrich rückte dafür in die offensive Mittelfeldposition. Später ersetzte Becker auch Abdullahi (58.). Und tatsächlich nahm Union jetzt auch ein wenig mehr am Spiel teil. Auch weil die Leipziger einen Gang runterzufahren schienen. Kein Wunder angesichts der komfortablen Führung.

Nachdem Gikiewicz also das 0:4 durch Werner verhindert hatte (49.) war sie tatsächlich da, die erste echte Union-Chance in der Bundesliga. Andersson hatte sich in den Strafraum der Leipziger gedribbelt, verfolgt von Ibrahima Konaté. Der RB-Verteidiger stoppte Unions Angreifer mit einem blitzsauberen Tackling­ im Strafraum kurz vor dem Torschuss­ (56.).

Nur TeBe verlor 1974 noch höher

Ein kleiner Weckruf, Union wurde etwas aktiver. Um den neuen Schwung und die Hoffnung auf vielleicht doch ein Remis mit in die Schlussphase zu nehmen, wollte Fischer Sebastian Polter für Andersson bringen, als auch die letzte Hoffnung auf das erste Pünktchen in der Bundesliga von Leipzig gnadenlos pulverisiert wurde. Zu dritt tauchten die Gäste vor Torwart Gikiewicz auf, der nach dem Querpass von Sabitzer auf den eingewechselten Christopher Nkunku nur zuschauen konnte, wie der Ball zum 0:4 im Tor landete (69.). Union hatte sogar noch Glück, dass Nkunku zehn Minuten vor Schluss nur den Pfosten traf.

Ein bitterer Auftakt für Union: In der Bundesliga-Historie hat nur Tennis Borussia als Aufsteiger sein erstes Liga-Spiel höher verloren: 1974 setzte es bei Eintracht Braunschweig ein 0:5.