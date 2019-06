Union-Trainer Fischer bittet zum ersten Training

Für die Union-Profis beginnt mit der ersten Trainingseinheit am Sonnabend die Vorbereitung auf die Premierensaison in der Bundesliga.

Berlin. Die medizinischen Untersuchungen sind absolviert, nun kehren die Profis des 1. FC Union zurück auf den Rasen. Um 10 Uhr bittet Trainer Urs Fischer die Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers zur ersten Übungseinheit auf den Plätzen hinter der Alten Försterei.

Wegen der sehr geringen Platzkapazität bittet Union, von einem Besuch des Trainings abzusehen. Fans, die die Mannschaft nach der Rückkehr aus der Sommerpause begrüßen wollen, werden gebeten, dies bei der offiziellen Saisoneröffnung am 6. Juli in der Alten Försterei zu tun.

Einige Union-Profis fehlen noch

Es ist der Start in eine sechswöchige Vorbereitung, ehe es am 11. August zur ersten wichtigen Aufgabe für die Köpenicker kommt. Dann wartet mit Germania Halberstadt in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel auf Union nach der Relegation gegen den VfB Stuttgart (2:2, 0:0) Ende Mai. Eine Woche später debütiert der Klub mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig (17./18. August) in der Bundesliga.

Doch nicht alle Profis werden bei der ersten Einheit auch dabei sein. Neben dem polnischen Torwart Rafal Gikiewicz und dem schwedischen Stürmer Sebastian Andersson, die mit ihren Nationalteams nach dem Aufstieg noch in der EM-Qualifikation spielten, stößt der neue Angreifer Marcus Ingvartsen (mit der dänischen U21 gerade erst bei der EM aktiv) erst im Lauf der nächsten Woche dazu.

Offensivmann Cihan Kahraman, zuletzt an Union Fürstenwalde ausgeliehen, war bei der türkischen U21 – er hat ebenfalls länger Urlaub.

Union geht gleich ins erste Trainingslager

Bereits am Sonntag geht es nach Bad Saarow ins erste Trainingslager. Offizielle Vorstellung der Mannschaft sowie des neuen Heimtrikots ist am 6. Juli in der Alten Försterei.

Dann steigt mit dem Duell gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF (15.30 Uhr) auch gleich das erste von bislang fünf feststehenden Testspielen.

Unions Sommerfahrplan

30. Juni bis 3. Juli: Kurztrainingslager in Bad Saarow

6. Juli, 15:30 Uhr: Saisonauftakt in der Alten Försterei, Testspiel gegen Bröndby IF Kopenhagen

8. bis 18. Juli: Trainingslager in Windischgarsten/Österreich

12. Juli, 18 Uhr: Testspiel SV Ried - 1. FC Union

13. Juli, 15 Uhr: Testspiel FC Blau-Weiß Linz - 1. FC Union

17. Juli, 19 Uhr: Testspiel First Vienna FC - 1. FC Union

20. Juli, 15.30 Uhr: Testspiel Erzgebirge Aue - 1. FC Union

11. August, 15.30 Uhr: DFB-Pokal. 1. Runde, Germania Halberstadt - 1. FC Union

Unions Spiele in der Bundesliga

1. Spieltag: 1. FC Union - RB Leipzig (17./18. August)

2. Spieltag: FC Augsburg - 1. FC Union (23.-25. August)

3. Spieltag: 1. FC Union - Borussia Dortmund (30. August.-1. September)

4. Spieltag: 1. FC Union - Werder Bremen (13.-15. September)

5. Spieltag: Bayer Leverkusen - 1. FC Union (20.-23. September)

6. Spieltag: 1. FC Union - Eintracht Frankfurt (27.-29. September)

7. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1. FC Union (4.-6. Oktober)

8. Spieltag: 1. FC Union - SC Freiburg (18.-20. Oktober)

9. Spieltag: Bayern München - 1. FC Union (25.-27. Oktober)

10. Spieltag: 1. FC Union - Hertha BSC (1.-3. November)

11. Spieltag: FSV Mainz 05 - 1. FC Union (8.-10. November)

12. Spieltag: 1. FC Union - Borussia Mönchengladbach (22.-24. November)

13. Spieltag: Schalke 04 - 1. FC Union (29. November - 2. Dezember)

14. Spieltag: 1. FC Union - 1. FC Köln (6.-8. Dezember)

15. Spieltag: SC Paderborn - 1. FC Union (13.-15. Dezember)

16. Spieltag: 1. FC Union - TSG 1899 Hoffenheim (17./18. Dezember)

17. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union (20.-22. Dezember)

18. Spieltag: RB Leipzig - 1. FC Union (17.-20. Januar)

19. Spieltag: 1. FC Union - FC Augsburg (24.-27. Januar)

20. Spieltag: Borussia Dortmund - 1. FC Union (31. Januar - 3. Februar)

21. Spieltag: Werder Bremen - 1. FC Union (7.-10. Februar)

22. Spieltag: 1. FC Union - Bayer Leverkusen (14.-17. Februar)

23. Spieltag: Eintracht Frankfurt - 1. FC Union (21.-24. Februar)

24. Spieltag: 1. FC Union - VfL Wolfsburg (28. Februar - 2. März)

25. Spieltag: SC Freiburg - 1. FC Union (6.-9. März)

26. Spieltag: 1. FC Union - Bayern München (13.-16. März)

27. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Union (20.-22. März)

28. Spieltag: 1. FC Union - FSV Mainz 05 (3.-6. April)

29. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union (11.-13. April)

30. Spieltag: 1. FC Union - Schalke 04 (17.-20. April)

31. Spieltag: 1. FC Köln - 1. FC Union (24.-27. April)

32. Spieltag: 1. FC Union - SC Paderborn (2.-4. Mai)

33. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Union (9. Mai)

34. Spieltag: 1. FC Union - Fortuna Düsseldorf (16. Mai)