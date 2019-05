1. FC Union - 10 Gründe, warum der Verein besonders ist

Nach dem Abpfiff stürmen Union-Fans das Spielfeld im Stadion an der Alten Försterei, um ihren Verein zu feiern.

Der 1. FC Union ist zum ersten Mal in der Bundesliga. 10 Gründe, warum die Köpenicker ein besonderer Verein sind.

Berlin. Nach der erfolgreichen Relegation gegen den VfB Stuttgart erhält die Fußball-Bundesliga Zuwachs durch einen nicht ganz alltäglichen Verein: den 1. FC Union Berlin. Die Köpenicker sind der 56. Neuling im deutschen Oberhaus - aber alles andere als gewöhnlich. Zehn Dinge, die den Club aus Ost-Berlin besonders machen.

1. Gegenentwurf: Die Köpenicker sehen sich selbst als Gegenentwurf zum Establishment und dem Kommerz im Fußball. Nicht umsonst heißt es in der Vereins-Hymne: „Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union!“ Als einziger der 38 Profivereine stimmten die Berliner 2012 gegen das Sicherheitskonzept des DFB, um sich „nicht dem politischen Druck zu beugen.“ Das sorgte für Aufsehen, aber auch für Ablehnung.

2. Stadionausbau: 2300 der treuesten Fans halfen in der Saison 2008/09 mit den eigenen Händen beim Stadionausbau, weil das Geld knapp war. Im 99 Jahre alten Stadion An der Alten Försterei gibt es derzeit bei 22.012 Plätzen nur 3617 Sitzplätze. „Unioner stehen“ ist die Devise. Geplant ist – auch zur Erfüllung der DFL-Auflage von 8000 Sitzplätzen – ein Ausbau auf 37.000 Plätze.

Weihnachtssingen 2017 in der Alten Försterei An Weihnachten 2017 gab es zum 15. Mal das Weihnachtssingen in der Alten Försterei. Viele bekamen Gänsehaut: Ein ganzes Stadion sang unter anderen "O Tannenbaum". Weihnachtssingen 2017 in der Alten Försterei

3. Weihnachtssingen: Bei Union wird nicht nur Fußball gespielt, sondern auch gesungen. Seit 2003 füllen jährlich Fans das Stadion, um jeweils am 23. Dezember ab 19.00 Uhr gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. In den zurückliegenden Jahren war die Kultveranstaltung mit 28 500 Tickets in wenigen Stunden ausverkauft.

4. Fan als Präsident: Der heutige Clubchef Dirk Zingler stand früher selbst im Fanblock. Bis heute ist er der größte Anhänger der Eisernen. „Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet“, sagte er nach dem 0:0 am Montag gegen Stuttgart.

5. Stadion-Aktie: Vor sieben Jahren kauften 5473 Fans Stadion-Aktien und halten seitdem rund 44 Prozent an der Stadionbetriebs AG. Damit entscheiden die Fans über den Stadionnamen und werden nie zulassen, dass ihr „Wohnzimmer“ wechselnde Namen von Sponsoren trägt.

6. Der Angelfreund: Urs Fischer macht seinem Namen alle Ehre. Der Schweizer Trainer ist ein passionierter Hobby-Angler. Bei Instagram postet er auch schon mal Fotos vom Fliegenfischen in Brandenburg.

7. Berlin-Derby: Freunde zu Mauerzeiten, abgekühltes Verhältnis nach der Wende: Die Beziehung zwischen den Fans von Union und dem Stadt-Rivalen Hertha BSC hat sich stark verändert. In Herthas Zweitliga-Jahren 2010/11 behauptet sich Union nach 1:1 und 2:1 im Olympiastadion als „Stadtmeister“, zwei Jahre später revanchiert sich Hertha 12/13 mit einem 2:1 an der Alten Försterei, kommt aber in der heimischen Arena nicht über ein 2:2 hinaus.

Nina Hagen im August 1998. Sie singt die Vereinshymne des 1. FC Union.

Foto: Peer Grimm / dpa

8. Nina Hagen: Punkröhre Nina Hagen singt seit 1998 nicht zufällig die Hymne der Unioner. „Wir aus dem Osten geh'n immer nach vorn“, heißt es im Song der Kultsängerin, die als Kind mit ihrem Vater im Stadion weilte und den Köpenickern die Daumen drückte.

Der vollständige Text der Vereinshymne von Union:

Wir aus dem Osten geh’n immer nach vorn

Schulter an Schulter für Eisern Union

Hart sind die Zeiten und hart ist das Team

Darum siegen wir mit Eisern Union

Eisern Union

Immer wieder Eisern Union

Immer weiter ganz nach vorn

Immer weiter mit Eisern Union

Wer spielt immer volles Rohr?

Eisern Union, Eisern Union

Wer schießt gern ein Extra-Tor?

Eisern Union, Eisern Union

Wer lässt Ball und Gegner laufen?

Eisern Union, Eisern Union

Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen?

Eisern Union, Eisern Union

Den Sieg vor den Augen, den Blick weit nach vorn

Zieh’n wir gemeinsam durch die Nation

Osten und Westen - Unser Berlin

Gemeinsam für Eisern Union

Eisern Union

Immer wieder Eisern Union

Immer weiter ganz nach vorn

Immer weiter mit Eisern Union

Wo riecht’s nach verbranntem Rasen?

Eisern Union, Eisern Union

Da wo wir zum Angriff blasen

Eisern Union, Eisern Union

Es kann nur einen geben

Eisern Union, Eisern Union

Wir werden ewig leben

Eisern Union, Eisern Union

Eisern Union

Immer wieder Eisern Union

Immer weiter ganz nach vorn

Immer weiter mit Eisern Union

9. Kreativ: Im WM-Sommer 2014 erlangt Union durch eine spektakuläre Aktion Bekanntheit. Berliner Fans bringen ihre Sofas auf den Stadionrasen, um gemeinsam die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien anzuschauen. Bei Partien mit deutscher Beteiligung finden sich mehr als 10.000 Gäste in Köpenick ein.

10. Der Politiker: Oliver Ruhnert ist nicht nur Geschäftsführer beim 1. FC Union, sondern sitzt als Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke auch im Rat der Stadt Iserlohn. Dafür reist der frühere Schalker regelmäßig zwischen beiden Orten hin und her.