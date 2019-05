Relegation - 1. FC Union - 4000 Fans begleiten die Eisernen zum VfB Stuttgart

Die Spieler des 1. FC Union, hier Sebastian Polter am Sonntag in Bochum, setzt in Stuttgart auf die Unterstüzung von gut 4000 mitgereisten Fans

Berlin/Stuttgart Rückspiel. N’Abend in die Runde, der 1. FC Union steht vor den beiden wichtigsten Partien seiner jüngeren Vereinsgeschichte. Im Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in den Fußball-Bundesliga spielt der 1. FC Union, Dritter der Zweiten Liga, beim VfB Stuttgart, den Drittletzten aus dem Oberhaus. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Viel Spaß mit dem Morgenpost-Liveticker.

18.15 Uhr Der VfB Stuttgart ist mit 47 Millionen Euro für neues Personal und 20 Saison-Niederlagen sicher die Enttäuschung der Bundesliga-Saison. Nun macht der VfB in der Relegation auf Pathos:

Nicht nur unsere Jungs, die ganze Stadt, die ganze Region wappnet sich für das Relegations-Heimspiel und die Spannung ist greifbar auf dem Wasen. Spürt Ihr es auch? Morgen gilt es: Kämpfen und siegen!#aufgehtsstuttgart #kämpfenundsiegen pic.twitter.com/0G0EHk1cR0 — VfB Stuttgart (@VfB) May 22, 2019

18.10 Uhr Die Geschichte dazu: Um 3:52 Uhr hat der Partyzug - Rauchen im Disko-Wagen erlaubt - mit Union-Fans den Bahnhof Lichtenberg verlassen … am Mittag sind alle wohlbehalten in Stuttgart eingetroffen. Nach dem Abpfiff geht es um 23.18 Uhr aus Stuttgart-Untertürkheim zurück in Richtung Berlin. Avisierte Ankunft in Lichtenberg: Freitag, 8.15 Uhr. Insgesamt begleiten mehr als 4000 Fans den 1. FC Union nach Stuttgart.

Sonderzug ist ohne Probleme angekommen. Alle sind jetzt völlig entspannt im Biergarten. Nur die Preise.... Junge Junge Junge #fcunion — Immanuel (@DerImmi1) May 23, 2019

18.05 Uhr Die Partie in der Mercedes-Benz-Arena wird geleitet von Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock. Der Videoassistent im Keller in Köln ist Frank Willenborg aus Osnabrück.

18 Uhr Die Regularien zur Relegation sind bekannt: Der VfB Stuttgart und Union kämpfen um den letzten verbliebenen Platz in der Bundesliga. Der Verlierer der Relegation - das steigt am Montag in der Alten Försterei - spielt in der kommenden Saison in Liga zwei.