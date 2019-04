1. FC Union Berlin schaut nur auf Greuther Fürth

Trainer Urs Fischer will sich trotz der neuen Konstellation an der Tabellenspitze nur auf das Naheliegende konzentrieren.

Berlin. Das große Ziel ist für den 1. FC Union wieder etwas greifbarer geworden mit dem 1:1 zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am Montag. Die Berliner liegen dadurch drei Punkte hinter den Norddeutschen in der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga auf Platz drei und können es aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder aus eigener Kraft schaffen, Platz zwei zu erreichen und damit den Aufstieg in die Bundesliga.

Von Spiel zu Spiel schauen

„Wenn man das so anschaut, ist das korrekt“, sagt Trainer Urs Fischer, „wir müssen aber nicht auf die nächsten fünf Spiele schauen, sondern auf das nächste. Das gilt es, positiv zu gestalten.“ Die Berliner treten am Sonnabend bei Greuther Fürth an (13 Uhr, Sky), und dort sind sie gefordert nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg. „Drei Punkte mit nach Berlin zu nehmen, das ist das, was wir kurzfristig machen müssen“, betonte der Coach angesichts von noch fünf Partien bis zum Saisonende und dem großen Duell gegen den HSV am übernächsten Spieltag.

Fürth liegt derzeit auf Platz elf der Tabelle. Nach dem jüngsten 2:2 der Köpenicker daheim gegen Regensburg schöpft Fischer vor allem aus den letzten 30 Minuten der Partie Mut. „Die waren wirklich gut, daran gilt es anzuknüpfen“, so der Trainer.