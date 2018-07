1. FC Union Berlin - Alle Bundesliga-Spiele 2018/2019 im Überblick

Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2018/2019 veröffentlicht: Die "Eisernen" starten am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Saison. Die Auftaktpartie der Unioner wird am Sonntag (5. August) um 15.30 Uhr angepfiffen. Am 25. November kommt es zum Duell gegen den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV.

NOW: S04-Neuzugang Skrzybski: "Traum geht in Erfüllung" Da freut sich aber jemand auf seinen neuen Verein! Schalkes neuer Offensivmann Steven Skrzybski kann es kaum abwarten, für Königsblau loszulegen. NOW: S04-Neuzugang Skrzybski: "Traum geht in Erfüllung"

Alle BL-Partien von Union Berlin 2018/2019 im Überblick

1. Spieltag (So, 5.8; 15.30 Uhr) 1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue

2. Spieltag (Mo, 13.8; 20.30 Uhr): 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin

3. Spieltag (So, 26.8): 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli

4. Spieltag (S, 2.9): SV Sandhausen - 1. FC Union Berlin

5. Spieltag (So, 16.9): 1. FC Union Berlin - MSV Duisburg

6. Spieltag (So, 23.9): Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

7. Spieltag (Mi, 26.9): 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel

8. Spieltag (So, 30.10): FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin

9. Spieltag (So, 7.10): 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim

10. Spieltag (So, 21.10): SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin

11. Spieltag (So, 28.10): 1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden

12. Spieltag (So, 4.11): Jahn Regensburg - 1. FC Union Berlin

13. Spieltag (So, 11.11): 1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth

14. Spieltag (So, 25.11): Hamburger SV - 1. FC Union Berlin

15. Spieltag (So, 2.12): 1. FC Union Berlin - Darmstadt 98

16. Spieltag (So, 9.12): 1. FC Magdeburg - 1. FC Union Berlin

17. Spieltag (So, 16.12): 1. FC Union Berlin - VfL Bochum

18. Spieltag (So, 23.12): Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin

Winterpause

19. Spieltag (Mi, 30.1.2019): 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln

20. Spieltag (So, 3.2): FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin

21. Spieltag (So, 10.2.): 1. FC Union Berlin - SV Sandhausen

22. Spieltag (So, 17.2.): MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin

23. Spieltag (So, 24.9): 1. FC Union Berlin- Arminia Bielefeld

24. Spieltag (So, 3.3): Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin

25. Spieltag (So, 10.3.): 1. FC Union Berlin- FC Ingolstadt 04

26. Spieltag (So, 17.3.): 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin

27. Spieltag (So, 31.3): 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07

28. Spieltag (So, 7.4): Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin

29. Spieltag (So, 14.4): 1. FC Union Berlin - Jahn Regensburg

30. Spieltag (So, 21.4): SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin

31. Spieltag (So, 28.4): 1. FC Union Berlin - Hamburger SV

32. Spieltag (So, 5.5): Darmstadt 98 -1. FC Union Berlin

33. Spieltag (So, 12.5): 1. FC Union Berlin - 1. FC Magdeburg

34. Spieltag (So, 19.5): VfL Bochum - 1. FC Union Berlin

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der 2. Bundesliga-Saison im Überblick:

Bundesliga-Spielplan – Alle Spiele und Termine im Überblick