Ex-Unioner Skrzybski rettet Schalke im Test

Der Neuzugang Steven Skrzybski traf am Donnerstag im chinesischen Kunshan sechs Minuten vor dem Ende zum 3:3.

Neuzugang Steven Skrzybski hat Schalke im ersten Test der Vorbereitung auf die neue Saison ein Unentschieden gerettet. Der von Zweitligisten Union Berlin nach Gelsenkirchen gewechselte Stürmer traf am Donnerstag im chinesischen Kunshan sechs Minuten vor dem Ende zum 3:3 (1:1) gegen den FC Southampton aus der englischen Premier League. Die Königsblauen befinden sich seit Montag auf einer Chinareise. Am 11. Juli (13.30 Uhr MESZ) bestreitet die Mannschaf t von Trainer Domenico Tedesco in Langfang gegen den Erstligisten Hebei China Fortune FC einen weiteren Test.

Bei drückender Hitze ging der Bundesligist durch Jewgeni Konopljanka (24. Minute) in Führung, kassierte aber kurz vor der Pause durch Nathan Redmond (45.) den Ausgleich. Die Saints gingen dann durch Harrison Reed (48.) und ein Eigentor von Benjamin Stambouli (69.) zweimal in Führung. Die eingewechselten Neuzugänge Suat Serdar (52.) und Skrzybski sorgten dann aber noch für ein Erfolgserlebnis.

( dpa )