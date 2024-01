Murcia. Weil Hertha Personal fehlt, versucht es Coach Dardai mit einem neuen System. Der Test gegen Mechelen zeigt, dass noch Arbeit nötig ist.

Pal Dardai wählte einen unkonventionellen Ansatz. „Es gibt nichts Besseres, als im Trainingslager eine Klatsche zu kriegen“, erklärte der Trainer von Hertha BSC. „Das ist so schön. Dann sind morgen alle konzentriert.“ 0:3 (0:2) hatte der Berliner Fußball-Zweitligist am Mittwoch im ersten Testspiel in Spanien in der Pinatar Arena gegen den KV Mechelen verloren. Und dabei eine Leistung gezeigt, die dem Chefcoach des Hauptstadtklubs nicht wirklich gefallen hatte.

Geschuldet war das einer Umstellung, mit der sie bei Hertha in den vergangenen Tagen experimentiert haben. Fünfer- statt Viererkette. Es ist eine Formation, die untypisch für Dardai ist. Der Ungar versteht sich als Verfechter der klassischen Viererkette. Als er im März 2023 von Sandro Schwarz übernahm, krempelte er das System seines Vorgängers sofort um, baute die Fünferkette zurück auf seine favorisierte Anordnung.

Hertha BSC muss sich ohne Reese umstellen

Weil Not aber erfinderisch macht, muss gerade eine Änderung her. Fabian Reese fällt nach seiner Corona-Infektion und schlechten Blutwerten wohl erst mal aus. Hertha fehlt also der Tempomacher, der kreative Kopf, der das Spiel über die Außenbahnen antreibt.

„Wir üben jetzt Fünferkette, weil wir aktuell von den fitten Spielern nicht allzu viele Flügel haben“, hatte schon Palko Dardai am Dienstag erklärt, der sich nach einer Sprunggelenkverletzung noch zurückkämpft. „Aber das ist kein Problem, weil wir für dieses System genug gute Spieler haben.“

Deshalb diente das erste von zwei Testspielen vor gut 200 Fans im Trainingslager als Bestandsaufnahme. Die Partie gegen den Tabellenzehnten der belgischen Liga sollte zeigen, wie sehr die Mannschaft nach der Rückkehr aus der Weihnachtspause die neue Idee des Trainers schon verinnerlicht hat.

Kapitän Leistner muss mit Oberschenkelproblemen pausieren

Weil Kapitän Toni Leister nach einem zu weit geratenen Ausfallschritt im Training am Dienstag mit Oberschenkelproblemen ausfällt, berief Dardai Linus Gechter in die Innenverteidigung. Zusammen mit Marton Dardai und Marc Kempf. Marius Gersbeck stand zwischen den Pfosten, auf den Außen waren Jonjoe Kenny und Michal Karbownik unterwegs, auf der Doppelsechs Pascal Klemens und Andreas Bouchalakis. Die Offensive bildeten Florian Niederlechner auf der Zehn und Haris Tabakovic mit Smail Prevljak als Doppelspitze.

Lesen Sie auch:

Eine Option für den Rückrundenstart gegen Düsseldorf ist das nicht. Niederlechner fehlt in den ersten beiden Pflichtspielen 2024 nach seiner Roten Karte gegen Osnabrück vor der Winterpause. Eine realistische Alternative für den Ernstfall ist Palko Dardai, wenn er denn rechtzeitig fit wird. Oder eben Nader Jindaoui, der gerade in seinem ersten Trainingslager mit den Profis weilt und den Anschluss sucht.

Viele Kommandos, viele Gesten, viel Unzufriedenheit

Die Umstellung war am Mittwoch mit viel Gestikulieren verbunden, mit Kommandos auf dem Platz und von der Seitenlinie. „Boucha zurück“, „Jonjoe vor“, „Komm Smail, spekulieren“, rief Trainer Dardai. „Nicht zufrieden sein, Linus, immer neu positionieren“, „Pascal, nach vorne, wir spielen nicht nach hinten“. Der Ungar monierte und korrigierte.

Mit überschaubarem Erfolg. Beim 0:1 (23. Minute) vertändelte Marc Kempf am eigenen Strafraum den Ball und ermöglichte dem gebürtigen Dresdner Patrick Pflücker seinen ersten Treffer. Beim 0:2 (29.) guckte Herthas Abwehr zu, wie erneut Pflücker eine Flanke von der linken Seite einnetzte. Das 0:3 mit Abpfiff durch Isaac Asante setzte den Schlusspunkt.

„Wir waren viel zu tief, wenn man nur hinterherläuft, kann man nicht umschalten, dann hat man keine Kraft mehr in den Beinen“, erklärte Trainer Dardai. „Das war komplett schlecht. So geht das nicht. Einstellung war da, Qualität war nicht da.“

Dardai fordert mehr Mut von seiner Mannschaft

Der KV Mechelen war nicht drückend überlegen, nutzte aber die Lücken, die beim Hauptstadtklub wegen Abstimmungsproblemen klafften. „Wir sind viel zu statisch“, meckerte Kapitän Niederlechner. Der erste Versuch, auch ohne Schlüsselspieler Reese torgefährlich und temporeich sein zu können, offenbarte, dass noch viel Arbeit vor dem Klub liegt.

Aufbruch bei Hertha und Abschied bei Union weitere Videos

„Die Fünferkette lebt von Mut und davon, nach vorn zu verteidigen“, sagte Dardai. „Wir werden dranbleiben, das zu üben, weil das wichtig für die Saison wird. Ich bin aber der Meinung, wir können das schaffen. Die ersten zwei, drei Spiele wird das vielleicht etwas zäh sein. Wir müssen mutiger und zielstrebiger sein.“

Den Berlinern wird es entgegenkommen, dass die Zweite Liga erst eine Woche nach der Bundesliga startet. So bleibt nach der Rückreise am Sonntag aus Spanien noch Zeit auf dem Schenckendorffplatz, um weiter am neuen System zu feilen.

Deyovaisio Zeefuik fliegt mit Gelb-Rot vom Platz

Eine Viertelstunde vor Schluss war der Testlauf eh hinfällig. Zum einen hatte Chefcoach Dardai sein Personal auf acht Positionen getauscht. Zum anderen musste Deyovaisio Zeefuik mit Gelb-Rot vom Platz, weil er gegenüber Schiedsrichter Kevin Moreno zu viel gemeckert hatte (75.). Nur Sekunden vorher war schon Mechelens Trainer Besnik Hasi wutentbrannt Richtung Kabine gestapft. Der Albaner war ausfallend geworden, der Referee zog Rot.

„So haben wir wenigstens geübt, Unterzahl zu spielen“, versuchte Dardai dem Platzverweis seines Profis etwas Positives abzugewinnen. Wie es in den verbleibenden zwei Trainingstagen im La Manga Club Resort weitergeht, wird der Ungar entscheiden, wenn er seine Spieler nach ihrem Befinden gefragt hat. Sie wollen es nicht übertreiben, um zum Rückrundenstart in eineinhalb Wochen fit zu sein. Da ist Pal Dardai wieder ganz konventionell unterwegs.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.