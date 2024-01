Murcia. Hertha nutzt das Trainingslager in Spanien, um die Langzeitverletztn wieder heranzuführen. Ein Schlüsselspieler profitiert davon.

Es ist diese kindliche Freude, die Jeremy Dudziak im Gesicht stand. Diese Freude, die aufkommt, wenn man endlich wieder das tun kann, was man am liebsten macht. Fußballspielen. Als der Profi von Hertha BSC am Montag auf den Trainingsplatz im La Manga Club Resort trabte, war ihm genau dieses Gefühl anzusehen.