La Manga. Hertha BSC ist im Trainingslager in La Manga angekommen. Nach dem Flug wartete eine lockere, erste Einheit auf die Berliner.

Hertha BSC ist im Trainingslager in Spanien angekommen. Der Berliner Fußball-Zweitligist bezog am Sonntag sein Quartier in La Manga, gut eineinhalb Autostunden von Alicante entfernt. Eine Woche lang wird Trainer Pal Dardai seine Mannschaft dort nun auf die Rückrunde vorbereiten, die am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, Sky) beginnt.