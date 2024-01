Berlin. Auf Hertha warten im Trainingslager in der Nähe von Alicante perfekte Arbeitsbedingungen. Ein Leistungsträger aber fehlt.

Es ist schon eine Kunst, genau den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Ob vor dem gegnerischen Tor, beim Pasta kochen oder eben beim Abflug ins Trainingslager – das Timing ist wichtig. Was das angeht, kann sich Hertha BSC in diesen Tagen nichts vorwerfen lassen. Pünktlich zum Einzug der Kaltfront und den ersten Zentimetern Schnee macht sich der Berliner Fußball-Zweitligist auf den Weg in wärmere Gefilde. Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai nach Spanien.