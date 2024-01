Berlin. Nachdem Tim Kauermann als Leiter Sanierung zum Jahresende aufgehört hat, hat Hertha BSC einen neuen externen Berater gefunden.

Personeller Wechsel bei Hertha BSC: Felix Obergföll übernimmt ab sofort die Funktion Leiter Sanierung, wie der Berliner Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Der 44-Jährige ist gelernter Bankkaufmann, seit 20 Jahren Vereinsmitglied und gehörte schon seit dem Sommer dem Sanierungsteam unter Tim Kauermann an.

Ein alter Bekannter von Präsident Kay Bernstein

Weil Kauermann (38) aber zum Jahresende 2023 auf eigenen Wunsch ausschied, hatte der blau-weiße Hauptstadtklub den Berater-Posten in Sachen Konsolidierungsprozess neu besetzen müssen. Obergföll passt dabei ins Profil, mit dem sie in Westend ihr Personal auswählen. Der Berliner kennt Präsident Kay Bernstein aus gemeinsamen Zeiten bei den Ultras der Harlekins, hat also die berühmte Hertha-DNA.

„Mit Felix gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten, der den eingeschlagenen Weg der Sanierung der Finanzen energisch vorantreiben wird“, erklärte Geschäftsführer Thomas E. Herrich. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Felix und wünschen ihm viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.“

