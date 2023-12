Berlin. Hertha BSC beendet die Hinrunde auf Rang sieben – mit vielen Lichtblicken, aber auch der einen oder anderen Sorgenfalte.

Pal Dardai mag diese Wörter mit A nicht. Aufstieg, Abstieg. Die will der Trainer von Hertha BSC in Westend am liebsten nicht hören. Bei dem einen Wort kann man das verstehen. Die Wunden nach dem Gang in die Zweitklassigkeit verheilen gerade erst. Bei dem anderen Wort ist das ein bisschen schwerer nachvollziehbar. Der Wunsch von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ist schließlich groß.