Berlin. Die Euphorie bei Hertha BSC ist groß nach dem Sieg gegen den Hamburger SV. Doch auch in der Zweiten Liga sind jetzt Erfolge nötig.

Pal Dardai trug am Donnerstagmittag ein breites Lächeln auf dem Gesicht, das sichtlich frischer daherkam als noch knapp zwölf Stunden zuvor. In der Nacht hatte der Trainer von Hertha BSC noch mit leerem Blick in den Katakomben des Olympiastadions gesessen und dabei zwar von einem „geilen Abend“ gesprochen – aber er war eben auch mächtig mitgenommen vom spektakulären Pokalfight seiner Mannschaft gegen den Hamburger SV. Doch es war ja nach mehr als 120 Minuten alles gut gegangen, die Berliner siegten im Elfmeterschießen 5:3 und dürfen weiter vom Pokalfinale im eigenen Stadion träumen.