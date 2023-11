Bei Hertha BSC wird der Ton jetzt rauer

Berlin. Es brauchte zwei Gläser Wein. Anders ließ sich dieses 2:2 vom Sonnabend nicht verarbeiten. Das verriet Pal Dardai am Tag nach dem Remis gegen den Karlsruher SC bei „Bild TV“. Dass der Trainer von Hertha BSC mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden war, daraus hatte der 47-Jährige schon direkt nach dem Spiel keinen Hehl gemacht.

„Ich sehe jetzt minus zwei Punkte und das müssen wir irgendwo wiedergutmachen“, erklärte der Ungar. „Ich kenne meine Rechnung.“ Diese Rechnung sah einen Sieg gegen den KSC vor. Und der Berliner Fußball-Zweitligist war auch auf dem besten Wege dahin – bis er die gedrehte Partie doch noch wieder aus der Hand gab.

Schonungslose Analyse von Dardai und Reese

Ein Umstand, der zu Frust im blau-weißen Lager führte. Beim Trainer, aber auch bei den Spielern. Nach dem zweiten, durchaus vermeidbaren Unentschieden in Folge, scheute sich niemand mehr, die Probleme direkt anzusprechen.

„Es ist echt nervig, weil wir schon in Rostock klar näher am Sieg waren und heute so spät der Ausgleich gefallen ist“, monierte Florian Niederlechner, der sich nach einer langen Durststrecke mit seinem Treffer zum 2:1 immerhin selbst belohnen konnte. „Es wäre mehr möglich gewesen in den letzten beiden Spielen.“

Niederlechners Kurzanalyse war allerdings noch recht milde. Im Gegensatz zu dem, was Trainer Dardai und Fabian Reese, Torschütze zum 1:1, zu Protokoll gaben. Es war eine schonungslose Offenlegung der Probleme, mit denen sich Hertha im Moment das Leben schwer macht. Denn das Remis gegen den KSC hat offenbart, dass den Berlinern an manchen Stellen tatsächlich die Qualität fehlt.

Reese stellt eine einfache Rechnung auf

„Ich musste die Spieler von der Seitenlinie aus beleidigen, weil es nicht in Ordnung war, was in den ersten 25 Minuten passiert ist“, erzählte der Chefcoach des Hauptstadtklubs über die verschlafene Anfangsphase. „Erst dann haben sie angefangen, Gras zu fressen, ein bisschen Mentalität zu zeigen.“

Unabhängig von der mangelnden Einstellung verlässt sich die Mannschaft vor allem in der Offensive zu oft auf Einzelaktionen. Meistens von Reese, der entweder selbst versucht, das Glück zu erzwingen, oder aber Torjäger Haris Tabakovic in Szene setzt. Weil aber auch der Rest der Zweiten Liga mittlerweile die Gefahr erkannt hat, die von dem Duo ausgeht, werden die beiden immer häufiger gedoppelt.

Für Reese keine Ausrede. „Es kann nicht nur unser Spiel sein, komplett auf individuelle Qualität zu hoffen“, sagte der Flügelspieler. „Wenn einer gedoppelt wird, ist ein Spieler frei und genau den müssen wir finden. So entstehen woanders Überzahlsituationen. Da müssen wir variabler werden.“

Hertha BSC fehlt der klassische Zehner

Das weiß auch Chefcoach Dardai, der aber am späten Sonnabend in den Katakomben des Olympiastadions einräumte, dass ihm dafür das Personal fehlt. Die Verletzungen von Ibo Maza (Meniskus), Palko Dardai (Sprunggelenk) und Jeremy Dudziak (Fußprellung) limitieren die Möglichkeiten, die Hertha im aktuellen 4-2-3-1-System hat. Den Berlinern mangelt es an einem Spielmacher, am klassischen Zehner.

„Du brauchst Spieler, die mit dem Rücken zum Tor das Spiel machen können“, erklärte Dardai. „Ich habe keine Spieler von diesem Typ. Ich kann nicht zaubern. Ich erwarte mehr, habe aber die spielerischen Mittel nicht dafür. Du kannst einem Spieler nicht die Aufgabe geben, die er nicht erfüllen kann.“

Spieler rufen nicht ihr volles Leistungsvermögen ab

Smail Prevljak versuchte sich als hängende Spitze, funktionierte aber nicht wie gewünscht. Jetzt darf sich Niederlechner ausprobieren, der nach schwierigen Wochen zu Saisonbeginn aber auch noch Eingewöhnungszeit braucht. Bleibt die Frage: Warum das System nicht an die aktuelle Personallage anpassen? Eine Frage, auf die nur der Trainer selbst eine Antwort geben kann.

Abgesehen von denen, die nicht helfen können, erreichen aber auch die, die auf dem Rasen stehen, nicht immer ihr Maximum. „Grundsätzlich müssen mehr Spieler auf ihr Niveau kommen, mehr Spieler für Gefahr sorgen, nicht zu ausrechenbar sein“, forderte Reese. „Da muss von jedem einzelnen die Initiative kommen, Spiele gewinnen zu wollen.“

Dieser unbedingte Wille, den hat Hertha in dieser Saison schon gezeigt. Zuletzt beim 3:0 gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05, der die Berliner ins Achtelfinale des DFB-Pokals beförderte. Es war die designierte Initialzündung, auf die dann aber der gefühlte Rückschritt folgte. „Jetzt ist das Spielglück weg, jetzt müssen sie hart arbeiten“, weiß Trainer Dardai. In der Länderspielpause, um es dann gegen Hannover (24. Nov., 18.30 Uhr) wieder besser zu machen.

