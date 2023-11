Hertha gegen Karlsruhe: Wenn aus Gegnern Freunde werden

Berlin. An die Bahnfahrt vom 16. August 1976 kann sich Helmut Friberg gut erinnern. Das wird sich auch nie ändern, sagt er.

Erster Spieltag der Saison 1976/77, der Spielplan schickt Hertha BSC tief in den Südwesten nach Karlsruhe. Eine lange Fahrt, weit mehr als zehn Stunden kann die Reise damals mit dem Interzonen-Zug betragen, der West-Berlin mit der Bundesrepublik verbindet. Friberg, leidenschaftlicher Hertha-Fan, kürzt ab. Unfreiwillig, er wohnt in Aschaffenburg zu dieser Zeit. In Karlsruhe war er bis dahin noch nicht, wie alle anderen im Zug weiß er nicht so recht, was ihn dort erwartet. „Bei Auswärtsspielen konnte es zu dieser Zeit auch mal ruppig zugehen. Vor allem am Bahnhof, wenn wir Gästefans ankamen“, erzählt er am Telefon.

In Karlsruhe ist das anders. Dort steht kein rauflustiger Mob, nur sechs bis acht Männer, die auf ihre Freunde aus dem Umland warten. „Wir sind ins Gespräch gekommen und haben dabei das erste Bier zusammen getrunken. Das alles war purer Zufall“, sagt Friberg. Weil die Chemie sofort stimmt zieht man zusammen weiter. Zuerst in eine naheliegende Kneipe, später ins Stadion, wo jeder in seinen Block geht. Hertha gewinnt 3:0, „da haben wir uns schon gefragt, wie es jetzt wohl weitergeht“, erzählt Friberg. Der freundschaftlichen Stimmung aber tut das Resultat keinen Abbruch, die gemeinsamen Farben Blau und Weiß vereinen. Kaum ist das Spiel beendet, stehen die Karlsruher am Gästeblock und warten auf ihre neuen Freunde. Die Feierei geht weiter, man verbringt die restliche Zeit, ehe die Berliner abfahren, zusammen. Am Bahnhof werden Nummern und Adressen getauscht. Später passieren Brief die innerdeutsche Grenze.

Hertha ist aktuell Zwölfter, der KSC liegt auf dem Relegationsplatz

Was aus dieser zufälligen Begegnung vor 47 Jahren geworden ist, lässt sich an diesem Sonnabend sehen und erleben. Dann gastiert der Karlsruher SC im Berliner Olympiastadion, ab 20.30 Uhr geht es dort gegen Hertha BSC (Sky und Sport1). 13. Spieltag der Zweiten Liga. Gewinnen müssen beide irgendwie, Hertha ist Zwölfter, der KSC steht aktuell sogar nur auf dem Relegationsplatz und quält sich mit Abstiegssorgen. Sportliche Hilfe seitens der Berliner ist aber nicht zu erwarten.

Das Spiel bildet den Höhepunkt eines Erlebnistages ab, der die fast fünfzigjährige Fanfreundschaft zwischen beiden Klubs feiert. Die Anhänger von KSC und BSC sind bis heute so fest verbandelt wie nur ganz wenige Gruppen in Deutschland.

Fans beider Klubs begehen gemeinsamen Marsch zum Stadion

Mit dabei ist auch Helmut Friberg, er gehört zu jenen Herthanern, die ab 13 Uhr in der Messehalle zu sehen und zu hören sind. Die aktive Fanszene hat eine Halle gemietet, von dort aus wird es einen gemeinsamen Marsch zum Stadion geben. Auch drinnen im weiten Rund des Olympiastadions soll alles im Zeichen der Freundschaft stehen. So werden die angereisten Karlsruher nicht in der üblichen Gästekurve stehen, sondern in Anlehnung an ihre Gegengerade in Karlsruhe auf der Gegengerade im Oberring. Karten für den Gästeblock gingen an Herthaner.

„Im Gästeblock stehen Gäste, aus Karlsruhe kommen Freunde“, sagt Hertha Präsident Kay Bernstein. Auch er hat einige Zeilen im Buch der Freundschaft mitgeschrieben. Zu einer Zeit, als die Beziehung einzuschlafen drohte. Mit Beginn der 1980er-Jahre steigt Hertha aus der Bundesliga ab und findet sich bald in der drittklassigen Oberliga wieder. In die Weiten der Republik zieht es die Fußballer nicht mehr und somit auch nicht ihre Fans. Die Gegner heißen nun Blau Weiß 90 oder Türkiyemspor. „Natürlich hat man versucht sich zu besuchen, wenn der andere Klub irgendwo in der Nähe gespielt hat, aber das war nicht mehr oft der Fall“, sagt Friberg.

Hertha-Präsident Bernstein: „Bewahren und weitergeben“

Erst mit Herthas Rückkehr in die Bundesliga 1997 sieht man sich wieder regelmäßig. Friberg und die alten Weggefährten von den Hertha Fröschen bleiben dabei, aber in der Ostkurve steht nun neben ihnen auch eine neue Generation, zu der Kay Bernstein zählt. Die Geschichte der Jüngeren nimmt kurz vor Herthas Rückkehr in die Bundesliga rund um das Pokalfinale 1996 Fahrt auf, zu dem der KSC in der Stadt weilt und auf den 1. FC Kaiserslautern trifft. Rund um das Endspiel gibt es ein sogenanntes Fanfinale. Fanklubs aus ganz Deutschland spielen ein Turnier über zwei Tage in der Jungfernheide aus. Abends am Glas und am Feuer rückt man näher zusammen, die Geschichten der Alten aus den Siebzigern sind wieder ein Thema. „Uns war klar, dass wenn wir diese Freundschaft nicht weiterleben, wird sie sich verlieren“, sagt Bernstein. „Uns war es wichtig, sie zu bewahren und weiterzugeben.“

Seitdem überdauert die Beziehung alle Zeiten. Mit vielen Höhen und keinen nennenswerten Tiefen. Brisant war das Aufeinandertreffen nur ein Mal, zumindest aus sportlicher Sicht. Am letzten Spieltag der Saison 2008/09 muss Hertha ausgerechnet in Karlsruhe antreten. Der KSC ist schon abgestiegen, Hertha ist zum Gewinnen verdammt um Platz drei und damit die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Eigentlich beste Voraussetzungen für eine gemeinsame Party. Aber es kommt ganz anders. Die Spieler des KSC geben die Party-Crasher, sie überrollen die bis heute unverständlich lethargischen Berliner 4:0 und lassen auf Seiten der Gäste überall Tränen fließen. Hertha bleibt nur die Europa League, Karlsruher muss trotzdem in die zweite Liga. Nach dem ersten Schock legt sich der Unmut, es wird trotzdem zusammen gefeiert. So wie heute wohl auch. Unabhängig vom Ergebnis.