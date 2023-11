Hertha BSC: Der Club der Alten Dame ist wieder unterwegs

Berlin. Es sind die Fans, die schon einiges mit Hertha BSC erlebt haben. Die schon viele Jahrzehnte mit dem jetzigen Berliner Fußball-Zweitligisten jubeln und leiden. Und mit ihrem Erlebten nun ein Ticket für das Heimspiel am Sonnabend, 11. November gegen den Karlsruher SC (20.30 Uhr, Sky und Sport1) ergattern können.

Zum dritten Mal veranstaltet die Fan-Initiative „1892hilft“ den „Club der Alten Dame“. Eine Aktion für Seniorinnen und Senioren, für die Hertha Tickets zur Verfügung gestellt hat. Dieses Mal bekommen 40 Anhängerinnen und Anhänger über 65 Jahre die Möglichkeit, am Spieltag um 15.30 Uhr mit einem Traditionsbus vom Hanne-Sobek-Platz bis zum Olympiastadion zu fahren. Insgesamt soll die Tour drei Stunden dauern, inklusive Pause.

Bewerbung per Mail oder Brief an „1982hilft“

„Ein kurzer Verpflegungsstopp in einer Altberliner Lokalität am Rande der Strecke ist ebenso eingeplant wie unser Singer-Songwriter Armando Knüppel, der auf der Fahrt seinen „Club der Alten Dame“-Song live aufführen wird“, teilen die Veranstalter von „1892hilft“ mit. Ankunft am Stadion ist für 19 Uhr geplant, dann kann eine Begleitperson dazukommen.

Wer 65 Jahre oder älter ist, kann ab sofort eine E-Mail an aktionen@1892hilft.de oder einen Brief an 1892HILFT e. V., Karl-Marx-Str. 88, 12043 Berlin schreiben und erzählen, warum er oder sie am 11. November unbedingt dabei sein möchte, oder was er oder sie schon mit Hertha BSC erlebt hat.

Wer Hert(h)a heißt, darf sowieso mit

Am 9. November wählen die Verantwortlichen dann die 40 besten Geschichten und Anekdoten aus. „Und alle, die Hert(h)a heißen, nehmen wir direkt mit“, erklären die Organisatoren. Tour und Eintrittskarte sind kostenfrei, die Verpflegung muss selbst gezahlt werden.

Das Ziel der Initiative: Mit all den angemeldeten Seniorinnen und Senioren das Gesamtalter von 1892 Jahren erreichen. Anmeldeschluss ist der 8. November. Wichtig: Treppenstufen sollten kein unüberwindbares Problem darstellen.

