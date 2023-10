Hertha BSC: Vor diesem Duo fürchtet sich die Zweite Liga

Herthas Reese und Tabakovic haben gemeinsam schon vier Tore fabriziert. Was sie so stark macht und wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

Hier jubeln sie bei Hertha BSC am liebsten: Haris Tabakovic (M.) und Fabian Reese (r.) feiern ihren Treffer zum 3:1 gegen den SC Paderborn. Bence Dardai (l.) freut sich mit.

Berlin. Es ist ein kleiner Fluch. Als Hertha BSC den letzten Heimsieg im Olympiastadion gefeiert hat, folgte darauf der wochenlange Ausfall von Palko Dardai. Der Mittelfeldmann des Berliner Fußball-Zweitligisten hatte sich beim 3:0 gegen Eintracht Braunschweig Mitte September eine Bänderverletzung zugezogen. Jetzt, nach dem 3:1 gegen den SC Paderborn, trübte der Ausfall von Bence Dardai die gute Stimmung. Ebenfalls eine Bänderverletzung – wie der große Bruder.

Doch wie schon nach dem Erfolg gegen Braunschweig gibt es auch jetzt ein Duo, das den tristen Herbst nicht ganz so grau daherkommen lässt. Und das in der Zweiten Liga schon gefürchtet ist. Fabian Reese und Haris Tabakovic. Herthas neues Traumpaar fabrizierte gegen Paderborn gleich zwei Treffer, kommt schon auf vier Co-Produktionen (eine weitere gegen Braunschweig, eine im Pokal in Jena).

Tabakovic hat Durststrecke von vier Partien überstanden

„Die beiden haben uns heute gekillt“, gab Gäste-Trainer Lukas Kwasniok nach der Partie zu. Das belegt auch die Statistik. Tabakovic gab mit fünf Versuchen die meisten Torschüsse ab, Reese steuerte die meisten Torschussvorlagen (vier) und Flanken (acht) bei. Wenn etwas für die Berliner ging, dann meistens über Reeses linke Seite.

Das ist keine neue Erkenntnis. Doch weil Tabakovic in den vier Partien vor dem Duell mit Paderborn nicht mehr getroffen hatte, schien es fast so, als hätte die Liga ihn und sein Spiel schon durchschaut. Am Sonnabend bewies der Schweizer Stürmer das Gegenteil und beendete seine Durststrecke. „Haris hatte mal wieder ein paar Torchancen und hat die dann auch gemacht“, sagte Kapitän Toni Leistner. „Es tut uns extrem gut.“ Neun der bisher 22 erzielten Berliner Treffer gehen auf das Konto des 29 Jahre alten Angreifers, der damit die Torschützenliste der Zweiten Liga weiter anführt.

Aber ein Torjäger ist eben auch nur so gut, wie es die Arbeit seiner Vorlagengeber zulässt. Und Tabakovic hat mit Reese seinen kongenialen Partner gefunden. „Wir harmonieren sehr ordentlich, es macht Spaß mit ihm auf dem Feld und neben dem Platz“, erklärte Reese, der nun schon fünf Assists in der Liga sammelte. „Haris ist ein Modellathlet, ein Siegertyp, genau der Spieler, den ich im Zentrum brauche.“

Reese und Tabakovic bereichern die Offensive von Hertha BSC

Dass die Chemie zwischen den beiden Sommer-Zugängen stimmt, hat aber auch einen Grund. Beide sind morgens schon früh im Kraftraum auf dem Olympiagelände, sprechen viel miteinander, über Dinge auf und neben dem Platz. Über taktische Fragen und Abstimmungen. „Umso schöner ist es, dass das am Wochenende dann auch Früchte trägt. Dass es in Tore und Vorlagen umgemünzt wird“, sagt Reese.

Für den 25-Jährigen war der Sieg gegen Paderborn noch aus einem ganz anderen Grund besonders. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Leistner, übernahm Reese die Kapitänsbinde. Eine große Ehre, wie der gebürtige Kieler erzählt. „Es ist ein Reifeprozess, der nächste Schritt, Verantwortung zu übernehmen. Es macht mich sehr stolz und dankbar“, sagte Leistners Ersatzmann.

Dass Reese bei seinem Klub vorangehen will, das hatte der Rechtsfuß schon im Sommer angekündigt. Es sollte kein leeres Versprechen bleiben. Der Außenbahnspieler ist einer der Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Ein Grund dafür, dass sich der Ungar für ihn als Vize-Kapitän entschieden hat.

Reese dank Vorbildfunktion zum Vize-Kapitän ernannt

„Vorbildlicher Einsatz im Training, er trägt die Fahne sehr stolz auf der Brust, er redet, er lebt für den Verein“, zählt Dardai die Vorzüge seines dreifachen Torschützen auf. „Die Jungs akzeptieren ihn, er ist ein super Kerl.“ Aber Dardai wäre eben nicht Dardai, wenn er seiner Eloge nicht noch einen kritischen Anstrich verleihen würde. „Aber er muss sich defensiv verbessern“, lautete deshalb die kleine, aber feine Einschränkung.

Und tatsächlich war Reese gegen Paderborn mehr offensiv unterwegs, als defensiv bei der Absicherung mitzuhelfen. Das kam sicherlich auch dadurch zustande, dass der Dauerläufer nach etlichen Sprints nicht immer den ganzen Weg nach hinten zurück machte oder auch mal eine Verschnaufpause brauchte. Gegen die Ostwestfalen blieb das ohne Konsequenzen. Gegen einen deutlich offensivstärkeren Gegner könnte diese Nachlässigkeit schwerwiegendere Folgen haben.

Doch solange Herthas neues Dreamteam im Angriff reüssiert, scheint vieles andere verschmerzbar. Den nächsten Auftritt bekommt das Duo am Mittwoch, in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den kriselnden Bundesligisten FSV Mainz 05 (20.45 Uhr, Sky).

