Hertha BSC: Warum diese Niederlage trotzdem ein Fortschritt ist

Kapitän Toni Leistner (l.) und Torhüter Tjark Ernst gingen schon direkt nach Spielschluss bei Hertha BSC in die Analyse.

1:3 in Nürnberg

1:3 in Nürnberg Warum Herthas jüngste Niederlage ein Fortschritt ist

Berlin. Fabian Reese versuchte es mit dem großen Nelson Mandela. „Wir verlieren nie. Entweder wir gewinnen oder wir lernen“, zitierte der Flügelspieler von Hertha BSC auf seinem Instagram-Account. Nach dem 1:3 beim 1. FC Nürnberg am Sonntag war der Frust im Lager des Berliner Fußball-Zweitligisten groß. Auffällig war aber vor allem der kritische Umgang mit der Entstehung dieser sechsten Saisonniederlage.

„Wir müssen uns ganz klar an die eigene Nase fassen“, forderte Torhüter Tjark Ernst, der in der ersten Hälfte noch einen Elfmeter pariert hatte. „Es lag zum großen Teil an uns selbst. Unglückliche Szenen und Unkonzentriertheiten haben sich wie ein roter Faden durch unser Spiel gezogen. Wir sind alle sauer auf uns selbst.“

Trainer Dardai spricht das Problem bei Hertha BSC deutlich an

Diese Wut, diese Unzufriedenheit. Das ist neu. Weit weg von der Lethargie, die Mannschaften in Westend befallen hat, wenn es wieder eine Niederlage setzte. Weit weg von der Teilnahmslosigkeit, die bedenklich stimmte. Jetzt wird kritisch reflektiert, analysiert – und dann reagiert?

„Nach unserer Führung hätten wir auf das zweite oder dritte Tor gehen müssen, so viel defensive Qualität haben wir noch nicht, um das so ins Ziel zu bringen“, erklärte Kapitän Toni Leistner, der den Nürnberger Elfmeter verursacht hatte und später per Eigentor die Führung der Hausherren erzielte.

Eine ehrliche Einschätzung der eigenen Kompetenzen schadet nie, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Genauso wie die direkte Ansprache der Missstände. „Acht Spieler haben vielleicht 70 Prozent ihrer Qualität gezeigt“, monierte Trainer Pal Dardai. „Manche Spieler waren heute schlampig und nicht spritzig.“

Herthas Reese will die richtigen Schlüsse ziehen

Auch das gab es in der Vergangenheit eher selten. Dass der Trainer die Verfehlungen seiner Profis direkt angesprochen hat. Stattdessen wurden Allgemeinplätze benannt, die wenig Hoffnung auf eine selbstkritische Aufarbeitung der eigenen Leistung machten.

Insofern hat Hertha offenbar einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. „Es gab ein paar schmerzhafte Lektionen für uns. Wir werden daraus die richtigen Schlüsse ziehen und stärker zurückkommen“, schrieb Reese noch bei Instagram. Am besten schon am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den SC Paderborn, vor den eigenen Fans im Olympiastadion (13 Uhr, Sky).

