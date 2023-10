Enge Schlussphase: Hertha BSC rettet drei Punkte auf Schalke

Hertha BSC erkämpft sich bei Krisenklub Schalke 04 einen Sieg und klettert in der Tabelle in die obere Hälfte.

Gelsenkirchen. Hertha BSC hat den zweiten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der Berliner Fußball-Zweitligist mit 2:1 (1:0) beim FC Schalke 04, kletterte in der Tabelle auf Rang neun und verschärfte die Krise der Gelsenkirchener.

In einer zähen ersten Hälfte landete eine Flanke von Fabian Reese bei Smail Prevljak, der seinen Fuß genau im richtigen Moment in die Flugkurve des Balls hielt – 1:0 (41.) Das dritte Saisontor des bosnischen Stürmers. In der zweiten Hälfte war es Reese selbst, der sich an der Strafraumkante behauptete, ein paar Schritte machte und Schalke-Keeper Justin Heekeren zum 2:0 tunnelte (52.).

Zehn Minuten vor Schluss war Yusuf Kabadayi zur Stelle, um nach einem Konter der Gastgeber den Anschlusstreffer zu erzielen (80.). Nachdem Kenan Karaman in der 86. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, sicherte Hertha die drei Punkte mit einer stabilen Abwehrleistung.

Ausführlicher Bericht in Kürze.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.