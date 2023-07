Von Hertha zu Union: Jetzt erfüllt sich Tousart Berliner Traum

Zell am See/Berlin. Tom Herrich stand abseits des Trainingsplatzes, sein Handy am Ohr, den Blick auf den Zeller See gerichtet. Während Chefcoach Pal Dardai im Trainingslager in Österreich die Nachmittagseinheit am Mittwoch leitete, dürfte der Geschäftsführer von Hertha BSC den nächsten Abgang verabschiedet haben. Wenig später folgte schließlich diese Nachricht: Lucas Tousart wechselt zu Union Berlin.

Was der „Kicker“ schon am Dienstagabend berichtet hatte, wurde am Mittwoch Realität. Der 26 Jahre alte Franzose wechselt vom blau-weißen zum rot-weißen Hauptstadtklub. Laut „Bild“ soll Hertha den Sockelbetrag von drei Millionen Euro für einen der dringendsten Verkaufskandidaten kassieren, hinzu kommen Bonuszahlungen. Der „Kicker“ schrieb von sechs bis sieben Millionen.

Hertha BSC kassiert erst mal drei Millionen von Union Berlin

Damit nehmen die Berliner deutlich weniger ein als die 25 Millionen Euro, die man im Januar 2020 für den Rekordeinkauf des Hauptstadtklubs ausgegeben hatte. Die Erwartungen, die damit verbunden waren, konnte Mittelfeldspieler Tousart nie vollends erfüllen.

Dennoch ergibt der Transfer in den Osten der Stadt für ihn durchaus Sinn. Die Perspektive ist bei Union ziemlich gut. Bundesliga, Champions League – hinzu kommt ein ruhiges Umfeld und die Tatsache, dass es Trainer Urs Fischer bisher in den meisten Fällen gelungen ist, seine Spieler besserzumachen.

„Der Weg und der Erfolg von Union in den vergangenen Jahren sind sehr bemerkenswert, und ich freue mich auf die neue Herausforderung“, erklärte Tousart. „Ich gehe davon aus, dass ich mich schnell im Verein einleben und zum Erfolg von Union beitragen kann.“ Anpassungsschwierigkeiten in der Stadt fallen ja schon mal weg.

Fan-Reaktionen zwischen Abscheu und Fassungslosigkeit

„Lucas ist ein gestandener Spieler mit viel Erfahrung, sowohl national als auch international“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. „Ein Spieler seiner Qualität ist für jede Mannschaft ein Gewinn. Er wird perfekt zu uns passen, und wir freuen uns, dass er sich für Union entschieden hat.“

Manch einer beäugt den Transfer dennoch kritisch – mal ganz abgesehen von den Fan-Lagern, die schon aufgemuckt hatten, als Ex-Union Toni Leistner vor zwei Wochen zu Hertha gewechselt war. Jetzt war die Empörung noch um einiges Größeres, da Tousart – anders als Leistner – direkt vom einen zum anderen Stadtrivalen wechselt. Die Kommentare in den Sozialen Netzwerken waren teilweise alles andere als jugendfrei – gepaart mit Fassungslosigkeit über die geringe Ablöse.

Sportlich gesehen stellt sich aber vor allem die Frage der Notwendigkeit. Union ist im Mittelfeld gut aufgestellt. Im defensiven Teil ist Chef-Dirigent Rani Khedira gesetzt, hinzu kommt Alex Kral, den die Köpenicker erst vor wenigen Wochen nach Berlin gelotst hatten. In der Zentrale steht mit Aissa Laidouni, Andras Schäfer, Janik Haberer und Morten Thorsby gleich ein Quartett bereit.

Union-Trainer Fischer bekommt ein Luxusproblem im Mittelfeld

Während Hertha ein massives Loch im Mittelfeld zu beklagen hat, bekommt Union-Trainer Fischer also langsam ein Luxusproblem. Gut möglich, dass sich da noch ein Abgang anbahnt, der das Überangebot wieder etwas entschärft.

Für Tousart beginnt nach 96 Partien und neun Toren in Blau-Weiß derweil ein neues Kapitel. Der 1,85 Meter große Rechtsfuß wird sich in der kommenden Saison endlich den Traum erfüllen, für den er nach Berlin gekommen war. Damals, im Januar 2020, hatten Herthas Verantwortliche mit den Millionen von Lars Windhorst, dem verheißungsvollen „Big City Club“-Label und der Aussicht auf die Champions League gelockt.

26 Kilometer liegen zwischen Tousart alter und neuer Wirkungsstätte

Der beispiellose Absturz des Klubs aus Westend ist bekannt. Dabei war Tousart zwar einer der wenigen, der noch regelmäßig ansprechende Leistungen ablieferte, verhindern konnte er die sportliche Misere aber auch nicht.

„Lucas hat sich immer für das Trikot mit der Fahne auf der Brust aufgeopfert und immer alles für den Verein, unsere Mannschaft und die Fans gegeben“, erklärte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. „Auch deshalb haben wir jetzt seinem Wechselwunsch zugestimmt.“

Bis zuletzt hatte sich Tousart in Herthas Trainingsgruppe II auf dem Schenckendorffplatz fit gehalten. Ab sofort wird er das gut 26 Kilometer weiter östlich an der Alten Försterei tun. Eine Konstante aber bleibt: Das Olympiastadion. Dort wird Tousart auch in der kommenden Saison auflaufen – mit Union in der Champions League.

