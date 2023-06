Entscheidung gefallen: Hertha BSC erhält die Lizenz für 2023/24

Berlin. Die Erleichterung dürfte riesig sein: Hertha BSC hat die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verkündete am Montagmittag den Abschluss des Lizenzierungsverfahrens. „Alle 36 sportlich qualifizierten Bewerber erhalten die Lizenz für die kommende Saison 2023/24 der Bundesliga und 2. Bundesliga“, hieß es in einer Mitteilung der DFL. „Diese Entscheidung hat der Lizenzierungsausschuss der DFL heute getroffen.“

Somit hat der Berliner Zweitligist seine wirtschaftliche Handlungsfähigkeit für die kommende Saison nachgewiesen. Die DFL hatte eine Bürgschaft für die im Herbst fällige Rückzahlung von 40 Millionen Euro aus dem Nordic Bond gefordert – unabhängig von der noch zu entscheidenden Verlängerung der Anleihe. Hertha hatte die entsprechenden Unterlagen am Mittwoch fristgerecht eingereicht.

Hertha BSC kann die Planungen intensivieren

Somit können die Berliner ihre Planungen für die kommende Spielzeit intensivieren. Nach der Verlängerung mit Trainer Pal Dardai und dem Weggang von Eigengewächs Maximilian Mittelstädt werden nun weitere Transfers folgen – auf der Zu- und auf der Abgangsseite.

Sportlich geht es am 26. Juni wieder los, dann mit der ersten Trainingseinheit auf dem Schenckendorffplatz. Es folgen ein Testspiel gegen den BFC Dynamo am 7. Juli (19 Uhr, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark) und ein Trainingslager in Zell am See in Österreich (12. bis 21. Juli), ehe am 28./29./30. Juli der erste Spieltag der Zweiten Liga ansteht.

