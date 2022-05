Hertha BSC - Die Mitgliederversammlung im Liveblog

In den Messehallen am Funkturm findet am Sonntag die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung von Hertha BSC statt.

Die Zeichen bei Hertha BSC stehen auf Neuanfang. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 20 sollen die Weichen beim Fußball-Bundesligisten neu gestellt werden. Präsident Werner Gegenbauer ist schon zurückgetreten, Abwahlanträge gibt es aber auch noch gegen den Rest des Präsidiums. Außerdem wird der Aufsichtsrat des Hauptstadtklubs neu gewählt.

Investor Lars Windhorst will es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, vor den Mitgliedern zu sprechen. Nach einer verkorksten Saison, in der Hertha am vergangenen Montag erst in letzter Sekunde den Abstieg in die Zweite Liga verhindern konnte, hält die Veranstaltung eine Menge Konfliktpotenzial bereit. Verfolgen Sie die Veranstaltung im Liveblog.

Hertha BSC - Die Migliederversammlung im Liveblog

10.28 Uhr: Eine halbe Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung füllt sich die Halle. Im Vergleich zu den Vorjahren ist schon deutlich mehr los.

Blick in die Messehalle, in der die Mitgliederversammlung von Hertha BSC stattfindet.

Foto: Inga Böddeling

9.38 Uhr: Guten Morgen aus der Messehalle 20. Hier startet um 11 Uhr die Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Auch Investor Lars Windhorst wird erwartet und soll sprechen. Was der Anhang vom Engagement des Geldgebers hält, dürfte auch Windhorst selbst nicht entgehen.

